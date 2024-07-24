Владимир Путин поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами

Президент РФ поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по обеспечению туристской отрасли автобусами соответствующего класса. Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации при участии Российского союза предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии: принять меры, направленные на обеспечение туристской отрасли автобусами соответствующего класса, определив необходимые объемы и сроки поставки таких автобусов (с учетом возможности их производства на территории Российской Федерации); обеспечить включение туристических автобусов в программу льготного лизинга», – говорится в поручении.
Кроме того, отмечается, что правительство до 1 октября 2024 года должно рассмотреть вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств (включая автодома), мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автотуризма, а также об увеличении спроса на них.