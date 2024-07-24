Владимир Путин поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по обеспечению туристской отрасли автобусами соответствующего класса. Поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

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«Правительству Российской Федерации при участии Российского союза предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии: принять меры, направленные на обеспечение туристской отрасли автобусами соответствующего класса, определив необходимые объемы и сроки поставки таких автобусов (с учетом возможности их производства на территории Российской Федерации); обеспечить включение туристических автобусов в программу льготного лизинга», – говорится в поручении.



Кроме того, отмечается, что правительство до 1 октября 2024 года должно рассмотреть вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств (включая автодома), мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автотуризма, а также об увеличении спроса на них.