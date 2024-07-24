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Путин разрешил заселение в гостиницы РФ по водительским правам с 2025 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов разрешить в РФ с июня 2025 года заселение в гостиницы по водительским правам. Об этом в среду, 24 июля, он сообщил в ходе совещания с членами правительства.

Путин разрешил заселение в гостиницы по водительским правам
© Вечерняя Москва
— Обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан Российской Федерации в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения, — говорится в поручении на официальном сайте Кремля.

В июне Министр экономического развития Максим Решетников предложил разрешить заселение в российские отели по водительским правам с 2025 года. На данный момент заселение в гостиницы и отели предусмотрено только по паспорту гражданина, напомнил министр. Насколько инициатива будет удобна для туристов и объектов размещения, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов. Юрист, специалист по правам потребителей Яна Бондаренко считает, что такое решение усложнит деятельность гостиниц и отелей.

Власти Грузии сделали медицинскую страховку обязательной для въезда иностранцев. Нововведение стало действовать с 1 июня.

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Владимир Путин