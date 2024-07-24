Отдых для отчаянных в Рязани: впечатления от первого прыжка с парашютом

Лето - пора отпусков. Кто-то предпочитает пляжный отдых, а кто-то готов проверить себя и выбирает развлечения, где хватает адреналина. Наш корреспондент первый раз в жизни прыгнула с парашютом, подробно описала процесс и поделилась своими впечатлениями. Слово - Ульяне Глебовой.

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"Хочешь прыгнуть с парашютом?"

Прыжки с парашютом - далеко не самый безопасный вид авиационного спорта. Такие мысли возникали у меня при любом упоминании в разговоре экстремального отдыха. И кто бы мог подумать, что именно этим летом, в свои 20 лет, я впервые попробую покорить небо!

Такую возможность предоставил мне отец - военный летчик в запасе. Я никогда не задумывалась об этом всерьез, но однажды он сказал: «Хочешь прыгнуть с парашютом?». Мои глаза загорелись, и я тотчас ответила: «Да».

Путь до аэродрома

Бессонная ночь в предвкушении поездки, тяжелый ранний подъем в 3 утра - и вот я уже еду в машине в компании двух таких же смелых девчонок. Как выяснилось, никто из нас раньше не имел дела с парашютом, но нас объединяло одно - острое желание это исправить.

На улице тишина. Нет ни души. Дорогу окутал непроглядный туман, а влажный воздух не позволял невыносимому желанию спать меня одолеть. Спустя три часа путешествия организм начал пробуждаться. А чем ближе мы подъезжали к площадке, тем больше ощущался внутренний трепет. Это было и волнение, и решимость, и страсть, но точно не страх.

Нам представили инструктора, познакомили с сегодняшней командой, состоящей из профессионалов, и показали здешнюю территорию. Первое, что бросалось в глаза - настоящая коллекция летательных аппаратов. Среди них есть и иностранные модели, и русские. Например, известнейший Ан-2 - один из самых надежных самолетов советской авиации.

Подготовка к прыжку

Инструктаж нам провели быстро, наглядно и весело. Так как каждая из нас будет прыгать в тандеме с инструктором, все положения тела мы опробовали на практике.

Всего надо было запомнить три позиции: положение при отделении от вертолета, в свободном падении и при приземлении. Уже стоя в амуниции и смотря снизу вверх на облака, я не верила, что вот-вот окажусь в небе на высоте 2 500 метров.

Первый вылет запланирован в 7:00. Было неясно, что заставляло сердце стучать быстрее - утренний кофе или шутки парашютистов: «Кого не жалко, выбирайте прыгать первой». Именно тогда и появились первые и последние опасения, а стоит ли вообще соглашаться на этот шаг?

Но самой смелой оказалась самая младшая из нашей троицы - Лера. С невозмутимым лицом она уже стояла в рядах первой группы, среди таких же небесных покорителей. Не поведя бровью, она уверенно пошагала в сторону вертолета без доли сомнения.

Вертолет громко загудел, словно птица взмыл в небо и, набирая высоту, начал кружить над нами. В какой-то момент винтокрылая машина пропала из виду, а с облаков, как разноцветные перышки, один за другим посыпались парашютисты. После стремительного падения вниз их спасательные купола раскрылись и медленно начали планировать, рассекая небесную гладь.

Ждали мы Леру недолго. Не прошло и 20 минут, как юная парашютистка уже возвращалась с площадки приземления. Увидев ее довольное лицо, искрящееся от радости, я четко решила: «Я полечу следующей, только вперед». Все мои сомнения испарились.

Полет

Наконец настал и мой черед. После общего построения и очередного короткого инструктажа я уверенным шагом двинулась в сторону взлетной площадки. Вертолет стремительно направился к нашей команде. Его оглушающий гул, похожий на рев медведя, разносился по всему полю. Сильный поток воздуха от лопастей винта так и сбивал с ног, заставив меня пошатнуться.

Бригада распределилась по всему салону вертолета, заняв свои места. Хоть весь порядок действий и был изучен мною досконально во время инструктажа, волнение все равно сбивало все мысли, а наставления инструктора вылетали из головы. Уже в небе пришлось переспрашивать о всех деталях прыжка в третий раз для закрепления знаний.

Набрав нужную высоту в 2 500 метров, парашютисты проверили на себе экипировку, по традиции пожелали друг другу удачи специальным жестом: приветствием на кулачках и хлопком по ладони, а затем начали по одному делать шаг в небесное пространство. Наш тандем с инструктором и оператор были заключительным звеном цепочки парашютистов, поэтому прыгали мы крайними. Скрестив руки на груди и поджав ноги назад, я повисла на инструкторе и ждала своей очереди. Медлить было нельзя, вот-вот я совершу свой первый прыжок.

Все произошло очень быстро. Секунду назад я выглядывала в открытую дверь из кабины вертолета, а сделав глубокий выдох, я уже летела вверх тормашками с бешеной скоростью. До ввода в действие стабилизирующего парашюта нас так крутило, что я даже не успевала смотреть по сторонам.

В момент прыжка моя голова была пуста: ни чувства страха, ни одной посторонней мысли, ничего. Чувствуя всем телом сопротивление воздуха, ты ныряешь в небо с головой. Организм, словно не понимая, что происходит, полностью отдается моменту. Свободное падение составило всего 30 секунд, но тогда время просто замерло. Свист ветра заглушал дикий стук биения сердца. Дыхание перехватило, и я забывала делать вдох. Хоть внутри у меня все сжалось, но лицо расплылось в широкой улыбке.

На прощание оператор улыбнулся, дал мне пять и нырнул вниз, устремившись к земле. Затем последовал небольшой рывок, наш парашют раскрылся, и мы медленно начали парить в воздушных потоках. С высоты птичьего полета открылись прекрасные виды на природные просторы: золотые поля, густые леса, реки, озера, домики дальних деревень.

Видимо, посчитав, что я слишком расслабилась, инструктор попытался меня напугать шуткой в середине полета: «Планирование окончено, осталось отстегнуть карабин». Ничуть не смутившись, я резво ответила согласием, и мы приступили к снижению. Время полета под куполом составило около 10 минут, но этого было более чем достаточно, чтобы получить массу незабываемых печатлений и насладиться пейзажами свысока.

Земля приближаться не собиралась, поэтому для ускорения процесса мы немного покружились вокруг оси. Вращение было экстремальным, даже дух захватывало, но с первыми секундами после прыжка эти ощущения не сравнить. Кстати, обладательницам наращенных ресниц можно не бояться парашюта, я не лишилась ни одной реснички во время прыжка.

Мягкое приземление производилось на ноги инструктора. Мы проскользили по траве и, не успела я оглянуться, как мы медленно приземлились в положении сидя. Утреннее желание поспать у меня отпало, будто бессонной ночи и не было вовсе.

Завершение путешествия

И наполовину нельзя передать все пережитые ощущения, это стоит испытать на себе всем любителям экстремального отдыха.

Кого не спрошу, все в один голос говорят мне, что второй раз прыгать гораздо страшнее, так как приходит осознание всего происходящего до и после полета. Кто раньше не боялся - точно испытает мандраж перед вторым прыжком. Вообще в среде летчиков и парашютистов принято вместо «последний» говорить «крайний». Так вот, я точно знаю одно - это мой первый и далеко не крайний раз. Теперь стоит стремиться к одиночному прыжку.