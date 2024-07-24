Палатки класса люкс: где на Северном Кавказе пожить среди облаков

Глэмпинг, или гламурный кемпинг, — формат, который «выстрелил» во многих регионах России, а особенно на Северном Кавказе. Для туристов это отличная возможность отдохнуть высоко в горах, в окружении леса, рядом с водопадами или у реки, но с комфортом, потому что в таких заповедных местах обычно запрещено строить капитальные отели.

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Ближе к природе

По данным на июнь, в 2024 году в России работают 517 глэмпингов. В 2025 году в регионах страны должно быть около 700 средств размещения такого формата, считают в Ассоциации глэмпингов. Там также отмечают, что количество подобных объектов на Северном Кавказе активно растет. В СКФО открыто больше 20 глэмпингов. Это связано с выделением грантов и с положительным опытом.

«В отдельных регионах немного упал спрос на размещение в глэмпингах, но во многих никак не изменился. К примеру, сейчас меньше людей едут в Краснодарский край и Крым. А что касается Дагестана и Алтая, интерес, наоборот, растет», — рассказала президент Ассоциации глэмпингов в России Жанна Кира.



На Северном Кавказе подтверждают рост спроса на такой формат размещения. Все больше туристов хотят туда, где ничего не отвлекает от красоты природы — поблизости нет городов, а из окон видны только горы.

Мы собрали разные варианты отдыха на Северном Кавказе в окружении вершин и облаков — в деревянных шале, шатрах и сафари-тентах, с интернетом и совсем без мобильной связи.

С видом на Цейское ущелье

Глэмпинг Chillawi открыли в 2022 году, и, по словам основателя, гостей становится все больше. К примеру, до середины сентября 2024 года забронировано практически все.

Отель расположен на высоте 2040 метров, в селе Абайтикау Алагирского района Северной Осетии. Из сафари-тентов открывается вид на Цейское ущелье, горы Кальпер и Уилпата.

«Выше нас в Северной Осетии никто ничего не строил. Мы самый высокий глэмпинг и самое высокое место размещения туристов в республике», — рассказывает основатель проекта Заур Сикоев.



Всего в Chillawi 10 шатров, внутри которых есть душ и туалет, обогреватели, теплые простыни, гамаки и многое другое для комфортного отдыха. На территории ловит сотовая связь и есть wi-fi. А в стоимость проживания входит трехразовое питание. Сафари-тент на первой линии, то есть с лучшим видом на горы, обойдется в 22 тысячи рублей за сутки.

Гостям здесь очень рекомендуют сходить в баню, самую высокогорную в регионе. Панорамное остекление в парилке — с видом на горы или на звездное небо.

Из Владикавказа и от аэропорта дорога к селу комфортная: асфальтовая, гравийная и немного серпантина. А вот подняться от села до территории отеля получится только на кроссовере или на внедорожнике. Гостям на легковых авто предлагают оставить машины в селе, а до глэмпинга их доставит бесплатный трансфер.

По словам основателя, при строительстве комплекса не срубили ни одного дерева и подстраивались под рельеф площадки. Все домики стоят на сваях, бетон при установке жилья не использовали.

Для цифрового детокса

Тем, кто хочет взять аскезу на использование гаджетов, для отдыха в горах Северного Кавказа подойдет палаточный лагерь Glamping Point в Кабардино-Балкарии. Глэмпинг расположен в Чегемском ущелье, на высоте 1500 метров. На территории всего четыре белл-тента, вокруг — только горы. На поляне нет водопровода и электричества, но всем выдают портативные зарядки и налобные фонарики, а воду гостям привозят сотрудники.

В белл-тентах — двуспальные кровати с ортопедическим основанием, шкафы для одежды, кресла-шезлонги, обеденный стол, мини-кухня с плитой. У каждой палатки есть летний душ и биотуалет, которые установлены отдельно. Большая часть туристов приезжают с продуктами и готовят сами, но на территории парадрома, недалеко от глэмпинга, есть несколько кафе с разной кухней.

Белл-тент рассчитан на двоих, но можно поселиться вчетвером. Сутки обойдутся в 11 900 рублей, стоимость при бронировании от двух суток — 9 900 рублей.

«Спрос на проживание не упал, наоборот. За время работы у нас образовалось комьюнити и неповторимый вайб. Наши гости — это люди, которым нравится жить в гармонии с природой, окружающим миром и собой. Они даже готовы за нами следовать — мы хотим начать путешествовать по России со своими тентами. И люди говорят, что будут ездить с нами», — рассказывает основатель лагеря Максим Чоботов.



По его словам, около 10% гостей глэмпинга приезжают третий год подряд — прямо с момента открытия.

Горы и лес

Глэмпинг Тукита-2000 расположен в одноименном селе Ахвахского района Дагестана. В названии зашифрована высота — 2000 метров над уровнем моря. В комплексе восемь шале, которые стоят у края поляны на высоких сваях. Благодаря этому из окон спален открывается отличная панорама на горы. Есть три категории размещения: стандартное шале, A-frame и двухкомнатный люкс.

Рядом с поляной расположен каньон и растет краснокнижный березовый лес, куда туристы отправляются на прогулки и в походы. Из услуг — кафе традиционной кухни, пешие экскурсии с гидом и прогулка на джипах. Еще гостям предлагают взять мастер-класс по приготовлению чабанского хинкала на костре.

В домиках есть электричество и вода. Зимой жилье обогревается, так что отдыхать можно в любое время года. На территории активна сотовая связь и есть wi-fi. Стоимость размещения в двухместном шале от 3500 рублей, сутки в A-frame обойдутся в 4500 рублей, а цена за день в шале категории люкс стартует от 5000 рублей.

«Мы открылись в 2023 году, за время работы спрос только растет. Работает сарафанное радио, и желающих посетить нас становится все больше», — рассказал руководитель проекта Абдурахман Баталов.



Комплекс Тукита-2000 расположен чуть выше села — добраться до поляны можно на кроссовере или на внедорожнике. Туристов, которые приехали в село на легковом автомобиле, могут забрать сотрудники отеля на джипе — об этом нужно попросить заранее.