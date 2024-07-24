Туристы стали больше тратить деньги в Калининградской области

Российские туристы стали более щедро тратить деньги в Калининградской области
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что с начала 2024 года отдыхающие сняли в банкоматах на 30% больше денег, чем за аналогичный период год назад. Также выросло число прямых переводов средств.
Чиновник отметил, что всплеск трат не был вызван ростом инфляции, так как гости региона стали на 20% больше денег тратить на посещение культурных учреждений. А в них стоимость билетов строго фиксирована и от инфляции не зависит.
За прошедшие восемь лет туристический поток в область удвоился и в 2023 году достиг рекордных двух млн человек. В этом году власти намерены побить и этот рекорд, приняв еще на 10% больше отдыхающих.
Туристические компании убеждены, что текущие веерные отключения света на юге России не смогут отпугнуть туристов.
Отдых на турецких курортах становится все менее доступным для россиян.