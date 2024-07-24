Туристы стали больше тратить деньги в Калининградской области

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что с начала 2024 года отдыхающие сняли в банкоматах на 30% больше денег, чем за аналогичный период год назад. Также выросло число прямых переводов средств.

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Чиновник отметил, что всплеск трат не был вызван ростом инфляции, так как гости региона стали на 20% больше денег тратить на посещение культурных учреждений. А в них стоимость билетов строго фиксирована и от инфляции не зависит.

За прошедшие восемь лет туристический поток в область удвоился и в 2023 году достиг рекордных двух млн человек. В этом году власти намерены побить и этот рекорд, приняв еще на 10% больше отдыхающих.

Туристические компании убеждены, что текущие веерные отключения света на юге России не смогут отпугнуть туристов.

Отдых на турецких курортах становится все менее доступным для россиян.