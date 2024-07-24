Названы самые дорогие пляжные курорты России

Больше всего летом 2024 года самостоятельные российские туристы тратили на пляжный отдых в Адлере, Абрау-Дюрсо и Ялте, при этом самое бюджетное размещение предлагали отели Керчи, Судака и Феодосии. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ, в нее входят сервисы МТС Travel, "Островок", Tutu и "Яндекс путешествия").

© РИА Новости

"По данным сервиса "Островок", самый высокий чек для пляжного отдыха за сутки летом в Адлере - 11 тыс. рублей, Абрау-Дюрсо - 8,1 тыс. рублей, Ялте - 7,6 тыс. рублей, Геленджике и Сочи - 5,9 тыс. рублей", - рассказали эксперты.



При этом самое бюджетное размещение среди курортных направлений туристы бронируют в крымских городах: Керчи (средняя стоимость ночи составляет 3,1 тыс. рублей), Судаке (3,5 тыс. рублей) и Феодосии (3,8 тыс. рублей), сообщили в "Островке". В Краснодарском крае, по данным МТС Travel, самый низкий средний чек одной ночи в Кучугурах - 3,9 тыс. рублей, станице Голубицкой - 4,3 тыс. рублей, Ейске - 4,8 тыс. рублей, Туапсе - 5 тыс. рублей, Мысхако - 5,6 тыс. рублей и Новороссийске - 5,9 тыс. рублей.

В целом средний чек за сутки проживания в отелях Краснодарского края этим летом составляет 5,6 тыс. рублей, уточнили в сервисе "Островок". Это на 22% больше, чем летом прошлого года. По данным "Яндекс путешествий", проживание в прибрежных отелях Ростовской области этим летом стоит в среднем 4,5 тыс. рублей за ночь, в гостиницах Каспийского побережья Дагестана - 6,4 тыс. рублей. (+3% год к году), в прибрежных объектах размещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 9,1 тыс. рублей (+9%), в отелях Калининградской области - 10,3 тыс. рублей.

Санаторный отдых

Среди направлений для санаторного отдыха самая низкая средняя стоимость забронированной ночи зафиксирована в городах-курортах Ставропольского края: в Минеральных Водах и Пятигорске - 3,9 тыс. рублей, в Ессентуках - 4 тыс. рублей, более высокая - в Кисловодске (5,3 тыс. рублей), подсчитали в "Островке".

"Помимо этих городов, известных своими здравницами, можно также рассмотреть курорты Пермского края - в среднем остановиться в отеле региона можно за 4,8 тыс. рублей в сутки, следует из данных МТС Travel. В Краснодарском крае также можно недорого отдохнуть и оздоровиться - город Горячий Ключ является одним из старейших на Кавказе бальнеологических курортов с термальными источниками. Здесь проживание также обойдется в среднем в 4,8 тыс. рублей за сутки", - рассказали в ассоциации.



Экскурсионный туризм и активный отдых

Среди направлений для экскурсионного туризма самая низкая средняя стоимость ночи в Брянске - 3,7 тыс. рублей, Калуге - 3,8 тыс. рублей, Новосибирске - 4,1 тыс. рублей, Твери и Владимире - 4,2 тыс. рублей, а самая высокая - в Плесе (9,4 тыс. рублей), Зеленоградске (8,3 тыс.рублей), Суздале (7,9 тыс. рублей), Выборге (6,1 тыс. рублей), а также Казани, Москве и Санкт-Петербурге (5,9 тыс. рублей), сообщили в "Островке".

Для активного отдыха на природе этим летом наиболее низкий средний чек за ночь в Калмыкии (4,3 тыс. рублей) и Республике Коми (4,5 тыс. рублей), отметили в МТС Travel. "Эти регионы привлекают туристов своими национальными парками, горами, озерами и реками", - пояснили в АТАГ. По данным "Островка", более высокий средний чек для активного отдыха в Рускеале - 11 тыс. рублей, Териберке - 8,2 тыс. рублей, Чемале (Республика Алтай) - 7,6 тыс. рублей и Гунибе (Дагестан) - 5,2 тыс. рублей.

Общие тенденции

Средний чек бронирования ночи в российских отелях и других средствах размещения этим летом составляет порядка 6 тыс. рублей - на 15% больше, чем годом ранее, сообщила ТАСС директор АТАГ Юлия Скоромолова. Однако, по ее словам, этот показатель не демонтирует реальную динамику цен, а является отражением предпочтений потребителей и трендов на рынке в текущем сезоне.

"Во-первых, в этом сезоне произошло перераспределение спроса - возросла доля клиентов, выбирающих более "звездные" и комфортные объекты размещения. Во-вторых, за год существенно увеличилось количество объектов размещения на платформах агрегаторов. <...> В-третьих, динамика цен на объекты размещения разнонаправленная - в каких-то отелях и загородных домах цены стали выше, в каких-то, наоборот, ниже. Отличается ситуация и от региона к региону", - объяснила эксперт.



В целом, по ее словам, у путешественников даже в разгар летнего туристического сезона есть большой выбор вариантов - как по цене и удобству, так и по направлениям и видам отдыха.