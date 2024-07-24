В Приморье мужчина нашел на пляже акулу, искупался с ней и попал на видео

В Приморском крае мужчина обнаружил на пляже акулу длиной около полутора метров, которую выбросило на берег. Видео спасения хищника россиянин Владимир Подосинников опубликовал на своем канале на YouTube.

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Автор видео рассказал, что пришел поплавать в море и обнаружил на песке акулу, зубастого хищника выбросило на берег, мужчина спас акулу и оттащил в воду, после чего искупался с ней.

По словам россиянина, полутораметровый хищник по виду напоминал белую акулу или тунца.

До этого сообщалось, что на Кунашире туристы спасли выброшенного на берег дельфина. Морской обитатель бился о прибрежный песок и не мог уйти в море. Путешественники не догадались позвонить в МЧС, а из-за отсутствия интернета не могли найти контакты службы спасения морских животных. В итоге туристы решили помочь млекопитающему сами и после нескольких безуспешных попыток, сумели вернуть дельфина в воду.