В Екатеринбурге почти на треть выросли цены на номера в отелях

В Екатеринбурге цена номера в гостинице за последний год выросла на 28 %. Об этом заявила представитель сети Cosmos Hotel Group на заседании Уральской ассоциации туризма.

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«Если брать основные крупные отели Екатеринбурга Usta, “Московская горка”, «Парк Авеню», Park Inn, средняя загруженность составляет 71 %. По сравнению с прошлым годом показатель упал на 6 %, но туристов все равно достаточно. Средняя стоимость номера выросла на 28 %, это очень много, и туристы это чувствуют», – цитирует спикера ЕАН.



При этом отельеры жалуются на то, что их прибыль осталась на прежнем уровне, поскольку цены подняли их партнеры – поставщики услуг. Так 2 раза за последние 12 месяцев дорожали услуги стирки белья. Увеличились тарифы ЖКХ, выросли зарплаты персонала. Рентабельность же самого бизнеса не увеличилась, посетовала представитель гостиничного бизнеса.

«ФедералПресс» писал, что с начала года регионы Урала посетило 2 млн туристов.