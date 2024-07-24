В Северной Осетии построят новый глэмпинг

Новый глэмпинг появится в селении Верхний Цей Северной Осетии, находящийся на высоте более 1,8 тыс. м над уровнем моря. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

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"Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в селении Верхний Цей появится новый глэмпинг. На территории построят пять модульных домов, бассейн", - говорится в сообщении.



Инвестор также восстановит здание сельсовета, в котором появится мастерская, где гостей будут знакомить с осетинской культурой, национальной осетинской кухней.

Общая стоимость проекта составляет более 110 млн рублей, грантовая помощь составила около 7,5 млн рублей.

Сейчас строители занимаются проведением необходимых коммуникаций для монтажа модульных зданий, которые при необходимости легко разбираются.

Завершить все работы и запустить проект планируют уже в 2024 году.