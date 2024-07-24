Насколько выросло число круизов с Северного и Южного речных вокзалов

С начала сезона летней навигации путешествия с Северного и Южного речных вокзалов совершили 190 тыс. москвичей и туристов, что на 20% выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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«Сегодня Северный и Южный речные вокзалы вновь стали ключевыми объектами речного транспорта столицы. За три месяца с начала летней навигации их причалы приняли и отправили теплоходы уже 1,1 тыс. раз. Путешествия совершили 190 тыс. москвичей и туристов. Это на 20% больше, чем за тот же период 2023 года. Мы развиваем речной транспорт и повышаем качество обслуживания пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.



Заммэра отметил, что в разгар летнего сезона Северный и Южный речные вокзалы принимают и отправляют до 20 круизных судов в день.

Уточняется, что теплоходы идут до 50 крупных городов и населенных пунктов России. При этом более 80 судов доставляют пассажиров в Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Углич, Мышкин и другие туристические центры. Также чаще всего пассажиры выбирают семидневные поездки с экскурсионной программой или маршрут «Московское Золотое кольцо».

В ведомстве напомнили, что купить билеты можно в кассах вокзалов и на сайтах туроператоров.