По дороге на Кавказ: что посмотреть в Невинномысске

Невинномысск — небольшой город, расположенный на живописном месте: слиянии рек Большой Зеленчук и Кубань. По одной из версий, название произошло от речки Невинной, которое ей дал князь Павел Потемкин взамен другого, нецензурного. Толп туристов тут нет, поэтому цены низкие, а атмосфера — расслабленная.

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Парк с душой леса

Если спросить у жителей Невинномысска, куда они поведут приехавших издалека гостей, ответ будет почти всегда одинаков: парк «Шерстяник», или Фабричный парк. Огромное темно-зеленое пространство окутано магией тишины. Здесь, несмотря на обилие гуляющих парочек и семей, слышны лишь звуки природы, что неудивительно, ведь раньше «Шерстяник» был лесом. Идея разбить парк пришла в 1955 году руководителю местной шерстомойной фабрики — отсюда и название.

Сегодня среди леса проложены аллеи, лавочки располагают к посиделкам, есть скульптуры и памятники, деревянные фигуры, можно купить хот-доги, бургеры и наггетсы. Дети любят кататься на аттракционах и бывать на конном дворе. Прогулка по манежу или же вокруг пруда обойдется в 400 рублей, но можно и просто посмотреть на лошадок и пофотографироваться.

В парке есть пруд с рыбой и утками. По водной глади можно покататься на катамаране. Прокат обойдется в 200 рублей. Около памятника Максиму Горькому можно почитать в мини-библиотеке, а в деревянных беседках приготовить на мангале шашлыки.

«Шерстяник» окаймляет река Большой Зеленчук, можно полюбоваться ее течением. Но лучше пойти к вольерам и внимательно присмотреться к деревьям, за ними может стоять олень: в парке говорят о рождении малыша, но его, правда, мало кто видел. Не отчаивайтесь, если не попали в число счастливчиков: напротив живет семейство курочек.

Один из крупнейших на Ставрополье храмов

Белоснежный Собор Покрова Пресвятой Богородицы стоит в тихом районе Невинномысска, откуда видно гору Невинскую. Золотыми купольными чепцами он похож на византийские храмы. Собор вмещает одновременно до 1,5 тысяч прихожан, его высота вместе с крестом — 34 метра, ширина — 15 метров.

Храм хотя и построен меньше 30 лет назад, но входит в тройку самых значимых на Ставрополье, говорит благочинный Невинномысского округа Иоанн Моздор. Здесь хранятся афонские иконы, написанные в начале прошлого столетия. Особенно любима горожанами «Скоропослушница». Найти ее нетрудно: икона увешана блестящей паутинкой цепочек, которые в благодарность за исполнение молитв принесли верующие.

Убранство храма весьма затейливо: образы смотрят из киотов, как из мудреных окон русской избы, храм опоясан круглыми иконами, а высокие арки и колонны украшены нежным трехцветным орнаментом.

Невинномысский канал

Одна из достопримечательностей города — головное гидротехническое сооружение Невинномысского оросительного канала им. М.А. Суслова. На плотине захватывает дух, но не столько от ветра, срывающего головные уборы с туристов, сколько от потрясающего вида. Раздольная река Кубань, рыбаки на островках, трубы Невинномысской ГРЭС, спрятавшиеся в зелени городские здания.

Само гидросооружение также привлекает внимание: красивые, ухоженные домики, но вместо людей из окон выглядывает техника. Под черепичными «хижинами» — шлюзы и непрерывная потайная жизнь необъятной реки.

Гидроузел работает 76 лет. Более 50 тысяч человек строили его для спасения от зловещей жары. Рассказывают, что когда вода достигла этих районов, люди черпали ее кружками и не могли сдержать слез. Благодаря титаническому труду советских людей и гениальности проектировщиков умиравшие от жажды земли и сегодня напоены и дают всходы.

Крупнейшая в России ветряная электростанция

Футуристичное сооружение прославило кочубеевскую землю на всю страну. Ветроэлектростанция формально относится к соседнему району, но добраться до нее проще именно из Невинномысска — меньше получаса на машине.

Издалека белые «мельницы» похожи на стрелки часов или на бумажные самолетики, но вблизи они совсем неигрушечных размеров. Высота одной ветряной установки вместе с ротором — 150 метров, длина лопастей — 50 метров, вес — 8,6 тонны. Всего на 75 гектарах стоит 84 таких великана, способных снабдить энергией город с десятком тысяч жителей.

«Зеленая» электростанция не отнимает много места у сельхозугодий и не вредит окружающей среде, поэтому вблизи нередко можно увидеть жующих травку овец, которые не дичатся неведомого соседа. Сами ветряки привлекают много туристов, стремящихся увидеть этих мощных исполинов во весь рост.