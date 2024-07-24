Новогодний путеводитель по Кирову создали в год 650-летия города

Путеводитель "Новогодние приключения по сказочной Вятке" по Кирову создали в год 650-летия города. Карта рассказывает о резиденции Вятского Деда Мороза, Заповеднике сказок, предлагает посетить музеи мороженого, шоколада, самовара и посмотреть новогодние спектакли в кировских театрах, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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"Следующий, 2025-й, год Киров, который отмечает 650-летний юбилей, будет встречать в статусе Новогодней столицы России. Кировчанка Таисия Бокова создала новогодний путеводитель по юбилейной столице вятского края. Свой проект девушка назвала "Новогодние приключения по сказочной Вятке", - говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-службе, путеводители выполнены в виде проспектов, их планируют выпустить большим тиражом. Карта новогодних приключений рассказывает о таких местах, как Заповедник сказок в Заречном парке, резиденция Вятского Деда Мороза, музеи мороженого, шоколада, самовара. Проспект предлагает заглянуть на интерактивные выставки в Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых, расписать дымковских мишек в Музее истории Хлынова, посмотреть новогодние спектакли в Театре на Спасской и Драмтеатре, совершить палеонтологическое путешествие и прогуляться по новогодней Театральной площади. На карте размещены куар-коды, с помощью которых можно попасть на официальные паблики музеев и достопримечательностей.

"Путеводитель поможет гостям ориентироваться в городе, познакомит с достопримечательностями старой Вятки и современных кварталов. Он удобен для интересных, познавательных прогулок по городу, в том числе семейных. С этой работой кировчанка стала победителем всероссийского конкурса проектов "Высший пилотаж" национального университета "Высшая школа экономики", - рассказали в пресс-службе.



Проект "Новогодняя столица России" реализуется Министерством культуры РФ с 2012 года. Киров стал 13-м городом, получившим статус новогодней столицы России. 7 января Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России - хрустальную снежинку. Основные торжества, связанные с присвоением Кирову статуса новогодней столицы России, запланированы на декабрь 2024 года и январь 2025 года.