В Пскове прошел красочный пляжный фестиваль

В этот день городской пляж стал природной площадкой для спортивных, развлекательных, творческих активностей, посвященных молодежи. Организаторы поделили пространство на несколько тематических локаций.

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Спортивное направление представляли волейбол и прочие пляжные игры. Арт-зона позволила всем желающим украсить футболки при помощи баллончиков с краской и трафаретов, а также научиться расписывать мини-холсты и сувенирные открытки.

Горожане могли бесплатно покататься на сапбордах, поучаствовать в событиях: джаст дэнс, FC24. По данным "Псковской ленты новостей", «Движение первых» также не давало жителям Пскова заскучать.

Гостей и туристов весь день развлекали музыканты. Аниматоры вовлекали детей в разнообразные конкурсы и квесты. Почетным гостем праздника провозгласили мэра города - Бориса Ёлкина.

Напомним, что фестиваль «Псков молодой» помогли организовать Росмолодежь, комитет по молодежной политике Псковской области.

Завершало праздничную программу флайборд шоу. Опытные спортсмены на высоте до 15 метров удивляли зрителей водными трюками с элементами акробатики.