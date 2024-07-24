Плавучие гостиницы в Костроме будут работать по системе каршеринга

Новый вид гостиниц для туристов будут строить в Костроме, узнал KOSTROMA.TODAY.

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Займется этим научно-производственное объединение «Глубокие озера».

«Предприятие планирует наладить выпуск хаусботов (плавучие гостиницы — прим.ред.) для путешествий по глубоководным рекам, которые будут сдавать в аренду по примеру каршеринга. Для развития нового направления предприятию требовались дополнительные площади», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.



Накануне регион передал объединению 25 тысяч квадратных метров земли у Волги в районе поселка Красная байдарка.

Швартовать хаусботы компания планирует около яхт-клуба на улице Коммунаров. Сейчас в этом районе будут строить дорогу.