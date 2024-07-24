Стало известно, сколько туристов посетили регионы Урала с начала года

С января по май 2024 года регионы УрФО посетили 1,9 миллиона туристов. Такие данные приводит уральское полпредство, ссылаясь на статистику остановок граждан в гостиницах и других мест пребывания.

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«Реализация туристического потенциала Уральского федерального округа – одно из важнейших направлений в работе региональных органов власти. При этом усилия сосредоточены на самых разных видах туризма: культурно-познавательном, событийном, активном, религиозном, промышленном и других», – отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.



Такая цифра остается на уровне аналогичного периода прошлого года. Поэтому, по словам Якушева, активная работа в этом направлении будет продолжена: уральским регионам УрФО есть что показать.

«Задача – сделать так, чтобы наши регионы стали обязательной точкой маршрута для туристов со всей России и из других стран», – добавил полпред.



В лидерах по посещению остается Свердловская область, в которой за пять месяцев 2024 года побывали 722,5 тысячи гостей региона. Затем следуют Тюменская (374,7 тысячи человек) и Челябинская области (371,7 тысячи). Югру посетили 298,1 тысячи человек, а ЯНАО – 101,1 тысячи. Курганскую область в этом году посетили 71,9 тысячи туристов.

Владимир Якушев добавил, что развитие туризма создает в регионах дополнительные стимулы для строительства инфраструктуры, развития бизнеса, повышения узнаваемости и внедрения новых проектов.

Ранее «ФедералПресс» информировал, что Средний Урал вошел в топ-10 регионов России по притоку туристов по итогам 2023 года. Тогда губернатор Евгений Куйвашев заявил, что такие удачные проекты, как ретро-поезд «Демидовский экспресс» и «Императорский маршрут», вызывают большой интерес у гостей региона.