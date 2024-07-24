Казань вошла в список городов с самыми дорогими отелями

Столица Татарстана вошла в топ-5 городов с наиболее высокими средними ценами за стоимость суточного проживания в отеле. Казань разделила пятую строчку с Москвой и Санкт-Петербургом со средним показателем 5,9 тыс. рублей за ночь в гостинице.

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Самыми дорогими городами для суточного проживания в отелях стали Плес (9,4 тыс. рублей), Зеленоградск (8,3 тыс. рублей), Суздаль (7,9 тыс. рублей) и Выборг (6,1 тыс. рублей). Наиболее дешевыми вариантами для проведения ночи в гостинице стали Брянск, Калуга, Новосибирск, Тверь и Владимир, сообщает ТАСС.

В мае Казань также вошла в топ городов по числу бронирований отелей на майские праздники. Так, треть туристов отправились в Санкт-Петербург и Сочи, в топе также Москва, Казань, Кисловодск, Геленджик и Анапа. В течение последних двух лет столица Татарстана входит в список городов, которые наиболее популярны в период праздников.