Парк «Краснодар»: как добраться и чем заняться

Парк Галицкого в Краснодаре: почему его стоит посетить

© Российская Газета

Площадь парка "Краснодар" в кубанской столице уже превышает 40 гектаров. Открылся он в 2017 году и стал одной из главных достопримечательностей не только города, но и всего Краснодарского края. Построен на средства известного мецената и предпринимателя Сергея Галицкого, поэтому в народе его сразу прозвали парком Галицкого. За семь лет он вырос с 22,7 гектара практически вдвое.

Где находится и как добраться

Парк Галицкого: точный адрес на карте

Официальный адрес парка - Краснодар, улица Разведчика Леонова, 1. Конечно, проще ориентироваться по стадиону "Краснодар", который примыкает к парку.

Как удобнее добраться. Оптимальный маршрут

Рядом с парком со стороны улицы Восточно-Кругликовской есть остановка. Сюда ходит несколько маршруток и автобусов. Кроме того можно на трамвае, у которого конечная остановка - улица Декабристов, доехать до остановки на улице Достоевского и дойти пешком до парка. Займет это минут 15, если идти обычным шагом.

Оптимальный маршрут такой - от остановки по улице Красных зорь дойти до улицы Российской, повернуть направо и дойти до улицы Жлобы, а по ней идти до Восточно-Кругликовской к стадиону "Краснодар". Лучше, конечно, воспользоваться навигатором на смартфоне, так как в этой части города индивидуальная жилая застройка, здесь много различных проездов и переулков, в которых можно заплутать.

Также рядом с парком есть большая парковка, она расположена на улице Тихорецкая (дублер).

Часы работы и правила посещения

Вход в парк "Краснодар" и Японский сад бесплатный для всех.

Парк работает с 5.00 до 24.00.

В парке можно передвигаться на обычных скейтах, самокатах и роликовых коньках. На велосипедах можно ездить только до 9.00.

Что делать нельзя

Передвигаться на любых видах мото- и автотранспорта Передвигаться на транспортных средства с электродвигателем - на электромобилях, электросамокатах, электроскутерах, электроскейтах, электромопедах, гироскутерах Курить и употреблять алкогольные напитки, в том числе во время свадебной фотосъемки и различных торжественных церемоний Приходить с любыми животными, в том числе с собаками и кошками, а также с птицами Рвать растения Использовать пиротехнику и разводить костры Устанавливать туристические палатки, шатры, ставить столы и мангалы Приходить в купальных костюмах, плавках, загорать в них, ходить с обнаженным торсом Купаться в прудах, фонтанах и других водных объектах, а также бросать в них посторонние предметы, например, монеты Ловить, кормить рыб Кататься зимой на тюбингах, санках, снегокатах, лыжах, ледянках Наносить надписи, граффити и рисунки на стены зданий и сооружений, дороги, тротуары и другие объекты С ноября по март нельзя ходить по газонам, чтобы не повредить траву в период покоя

Что посмотреть в парке Галицкого

Японский сад

Без преувеличения это самая популярная локация в парке "Краснодар", но попасть сюда не так просто. Для этого нужно получить QR-код в специальном терминале, который установлен недалеко от входа в сад. Без него охрана в сад не пропустит. У инфоматов сделали лавочки с навесами, чтобы можно было укрыться от палящего солнца или дождя, так как в очереди приходится стоять иногда не один час. Лучше надеть удобную обувь на плоской подошве, так как придется много передвигаться по камням, которыми в саду выложены прогулочные тропинки. Площадь сада - 7,5 гектара.

Режим работы:

На вход с 7.00 до 21.30

На выход с 7.00 до 23.30

В Японском саду находятся:

Старинный народный дом Коминка (внутри находится выставочный зал национальных культурных и исторических артефактов)

Садовые коридоры Цубо-нива кайро

Павильон, где начинается поток (здесь расположен источник воды, питающий Зеркальное озеро Кагамиикэ)

Чайные домики (здесь проводят японские и китайские чайные церемонии)

Пагода Тахото (хранилище реликвий)

Большой водопад Отаки (высота - семь метров)

Тройной водопад

Сад с топиариями

Зеркальное озеро Кагамиикэ

Ковалевская/РГ

Храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо (самая высокая смотровая площадка сада, высота - 12 метров)

Храм Дзадзен-до (место для медитаций)

Большое озеро Оикэ с карпами кои и красноухими черепахами

Бамбуковая роща

Стадион "Краснодар"

Рядом с парком находится стадион "Краснодар" - это одна из главных современных архитектурных достопримечательностей города. Он открылся в октябре 2016 года матчем сборных России и Коста-Рики. Арена вмещает более 35 тысяч зрителей. Стадион облицован светло-бежевым натуральным итальянским травертином.

Цвета футбольного клуба "Краснодар" - черные и зеленый. Поэтому внутри стадиона кресла на трибунах, столики и стулья на фудкортах, стены комнат оформлены именно в этой гамме. Еще стадион известен своим гигантским медиаэкраном площадью 4700 квадратных метров.

Парк облаков

Летом 2024 года открыта первая часть Парка облаков. Его конечная площадь составит 19 гектаров. Сюда можно сразу зайти с парковки со стороны дублера улицы Тихорецкой либо пройти от основного входа по Тюльпановому бульвару мимо Японского сада.

В Парке облаков можно прогуляться по аллее, на которой растут полувековые дубы, отдохнуть на необычных лавочках и покататься на качелях. Кроме того, можно прогуляться по дорожкам и полюбоваться на деревья, подстриженные причудливым образом, насладиться запахом цветущих гортензий.

Фонтаны

Фонтан Инфинити. Напоминает по внешнему виду летающую тарелку, с которой потоками льется вода. За водяной завесой спрятаны лавочки. По бокам сделаны ступеньки. На верхнем уровне он представляет собой водяную гладь. Инженерная особенность фонтана такова, что вода переливается через край чаши, и так создается сильный поток. Через несколько минут фонтан затихает, пока чаша снова не наполнится до краев.

Фонтан Пергола. Это по сути аллея с несколькими фонтанами - крупными с двух краев аллеи и несколькими небольшими внутри. Пергола украшена 168 зеркальными вазами-полусферами, в которые высажены красные плетущиеся розы, а вдоль стен с лавочками растет девичий виноград.

Фонтан Арки. Он окружает объект "Кратер". Периодически включается и образует вокруг кратера водяную арку, внутри которой можно пробежаться и немного охладиться в жару.

Фонтан Бугенвиллия. По сути, это плоскостной фонтан. Рядом с ним есть переносные кресла, на которых удобно сидеть в тени деревьев. Сам фонтан получит такое название, так как окружающие его стены обвивает южноамериканская бугенвиллия.

Фонтан-каток. Большое сооружение, по желто-бежевым стенам которого стекает вода. Внизу - мелкий пруд. Плюс еще один довольно широкий пруд расположен в нескольких метрах полукругом вокруг фонтана. Здесь можно посидеть на лавочках в тени раскидистых ив.

Арт-объекты

"Геолокация". Еще этот арт-объект называют перевернутой каплей. По ее периметру рельефно изображена круговая панорама, снятая именно с той точки, где объект установлен.

"Внутренний ребенок". Четыре фигуры младенцев из нержавеющей стали с зеркальным покрытием. Они находятся рядом с платанами-лавочками. По задумке автора, фигуры символизируют "место" внутри каждого человека или его внутреннее состояние, которое делает его наиболее счастливым.

"Абстракта". Самый крупный арт-объект парка - полупрозрачная конструкция, "сплетенная" из тонкой проволоки. Авторы вдохновлялись руинами Древнего Рима - его колоннами, архитравами и храмами.

"Искусственная среда". Это протяженный (сделанный по периметру круга) барельеф из белой пластиковой сетки. Он состоит из десятков человеческих фигур. Это вымышленные персонажи (среди них есть бегуны, люди, играющие с мячом, болельщики), которые загружают собранные ими знания на серверы и взаимодействуют с искусственным разумом. Смысл композиции - можно ли объяснить машине, что такое игра, и передать ей чувства играющего человека.

Архитектурные объекты

Амфитеатр. Это самое крупное сооружение в парке. Площадка - открытая, если смотреть сверху, то имеет форму носа корабля. Здесь установлен большой экран и хорошая звуковая система. В амфитеатре устраивают кинопоказы, трансляции футбольных матчей, концерты. Места для зрителей сделаны в виде ступенек, между которыми растет болотный дуб.

Кратер. Это пруд, к которому нужно спуститься по ступенькам. На них можно посидеть и полюбоваться на карпов кои. Водоем окружен флоксами и магнолиями.

Зеркальный лабиринт. Лабиринт находится недалеко от Японского сада. Конечно, это не лабиринт в привычном понимании, кружить в нем в поисках какого-то объекта или выхода не нужно. У него несколько входов, дорожки ведут в центр, где также находится небольшой водоем и растет Делоникс королевский. Его отличительная черта - зеркальные стены. Кроме того, даже зимой внутри лабиринта довольно тепло.

Пирамида. Смотровая площадка, на вершину которой ведут спиральные дорожки. Склоны пирамиды покрыты травой. На вершине находятся лавочки. Пирамиду окружает слива нигра, зацветающая в марте. А летом ее листья становятся темно-бордовыми.

Площадки для детей

Водный лабиринт. Еще его в обиходе называют "Карандаши". Здесь можно побегать среди вертикально стоящих разноцветных бревен, а также попрыгать на круглых площадках, которые стоят на упругих пружинах.

Скейт-парк. Площадь скейт-парка около одной тысячи квадратных метров. Он предназначен для ребят постарше. Здесь катаются те, кто хочет научиться делать трюки на скейтах и самокатах. Виражи крутые, но безопасные.

Игровые площадки. Площадки песочные. Одна из них побольше, здесь есть качели, горки, веревочный мини-парк. Вторая площадка находится рядом, она поменьше и предназначена больше для малышей.Стритбольная площадка. Находится рядом со скейт-парком. Имеет специальное спортивное покрытие и кольцо.

Необычные растения

Хоризия. Еще ее называют бутылочным деревом и сейбой. Находится внутри фонтана-катка в окружении барельефа "Искусственный разум". Дерево - обитатель тропических лесов Южной Америки, так что в Краснодаре зимой его укрывают специальным куполом. Ствол имеет бутылочную форму, в нем растение накапливает влагу. В Краснодаре цветет в ноябре-декабре под колпаком.

Делоникс королевский. Огненное дерево растет в Зеркальном лабиринте. В июле покрывается ярко-красными цветами. Летом 2024 года делоникс зацвел в парке впервые за четыре года. На зиму его укрывают.

Олива. Они растут в нескольких местах парка. Есть как уже довольно большие деревья, так и невысокие экземпляры. Высажены они в зеркальные кадки. На зиму тоже утепляют.

Жакаранда. Еще это растение называют фиалковым деревом, его родина - Латинская Америка. В парке "Краснодар" оно находится внутри фонтана Инфинити. Цветет с апреля по июнь фиолетовыми цветами.

Араукария. Это одно из самых древних хвойных растений на планете. Оно растет на Земле уже 240 миллионов лет. В парке есть целая поляна, засаженная десятками араукарий.

Лагерстремия. Эта индийская сирень растет на аллее в парке по пути к Японскому саду (если идти со стороны улицы Восточно-Кругликовской). В июле покрывается ярко-розовыми цветами. В Индии растение называют древом просветления. Однако есть у дерева еще одна особенность. Его стволы можно вырастить таким образом, что они переплетутся и образуют живые вазы с пышной цветущей кроной. Такие вазы есть и в парке "Краснодар". Они расположены справа за пальмовой аллей, если заходить в парк со стороны улицы Восточно-Кругликовской.

Пальмы. Аллея с пальмами (Трахикарпус Форчуна) длиной более 600 метров находится недалеко от стадиона, пальм около 200. Также здесь растет Юбея Чилийская. На зиму теплолюбивые растений укрывают специальными скафандрами, выглядит впечатляюще.

Шалфей. Вытянутые фиолетовые поля шалфея очень привлекают гостей парка, которые любят фотографироваться на их фоне. Растет в террасированном саду на нескольких уровнях, между которыми можно прогуливаться по дорожкам. Цветет несколько раз в летний период.

Карпы кои и черепахи

Цветные декоративные рыбы живут в двух локация самого парка - в Зеркальном лабиринте и в "Кратере", а также в прудах Японского сада. Полюбоваться на них можно, сидя на ступеньках у прудов. Только ни в коем случае не кормите их и не бросайте в воду посторонние предметы, в том числе монеты. Из-за этого рыбки могут погибнуть, и такие случаи были.

Черепах можно увидеть в прудах Японского сада, они любят греться на раскаленных камнях.

Парк зимой

С декабря по февраль зимой в парке работает масштабная иллюминация. Поля с шалфеем превращаются в фиолетовую феерию из-за высаженных здесь сотен искусственных кустиков со светящимися лампочками. В прудах "полыхают" огромные лилии.

В парке появляются гости из Антарктиды - пингвины в блестящих шубках. А деревья окутывают гирляндами так, что некоторые из них выглядят как фужеры. В парке украшают две новогодние елки. А закрытые утепляющими "скафандрами деревья" выглядят как космические корабли.

Где поесть

В парке есть ресторан, где можно попробовать блюда из локальных продуктов, которые выращивают местные фермеры. Работает бургерная, кофейня, кафе-мороженое, (здесь продают и необычные варианты холодного лакомства, например с лимоном и базиликом или с маскарпоне и грецким орехом). Также по парку "раскиданы" небольшие стационарные точки питания, в которых можно купить лимонады, воду, сэндвичи и кофе. Кроме того в Японском саду есть ресторан и кафе с блюдами японской кухни, а также чайные домики, где организуют чайные церемонии.

Полезные советы

Так как парк достаточно большой, то, конечно, лучше надеть удобную обувь и взять воду, если не хочешь покупать ее на месте.

Людей на дорожках меньше утром, поэтому если хочется избежать столпотворения, лучше приходить на прогулку в 9.00-10.00. Вечером, особенно летом, посетителей много, и даже свободную лавочку порой найти непросто.

Зимой по газонам действительно лучше не ходить, можно получить замечание от сотрудника парка, да и траву действительно надо беречь. Также на деревьях установлены видеокамеры, так что за тем, что происходит в парке, следят.

Попасть в Японский сад можно и без очереди. Но тут уж гости сами выбирают, пользоваться такой возможностью или нет. Речь идет о бронировании столика в ресторане или заказе чайной церемонии. И в том, и в другом случае нужно оставить депозит. После внесения предоплаты в ресторане приходит один QR-код, который распространяется на всех гостей. Он единоразовый и начинает действовать за один час до начала брони. То есть можно прийти за час до посещения ресторана, предъявить его охраннику и пройти в сад. Примерно та же система и с бронированием чайной церемонии. Только в этом случае QR-код начинает действовать за пять минут до начала церемонии. На входе посетителя ждут чайные мастера, которые проводят в чайные домики. То есть в этом случае нужно сходить сначала на церемонию, а потом уже гулять по саду.

Ну а чтобы увидеть цветущую сакуру, нужно прийти в парк в конце марта - в начале апреля. Декоративные вишни и сливы растут как непосредственно в самом парке, так и в Японском саду.

История парка Галицкого

О том, что между улицами Восточно-Кругликовской и Владислава Посадского рядом со стадионом и академией футбольного клуба "Краснодар" будут строить парк, стало известно в 2016 году. Раньше здесь было большое заросшее поле и цветочный рынок.

В октябре 2016-го Сергей Галицкий провел для журналистов экскурсию по новой арене, на которой присутствовал корреспондент "РГ", и сообщил:

"Вся энергия будет направлена на строительство парка, мы хотим, чтобы по качеству он был равен стадиону".



В сентябре следующего года состоялось так называемое техническое открытие парка, гости увидели Фонтан-каток и Амфитеатр. В 2019-м открылись третья и четвертая очередь с фонтанами Инфинити и Пергола, Кратером, Зеркальным лабиринтом и другими объектами. В 2020-м члены жюри международной премии International Large Urban Parks Awards назвали парк "Краснодар" лучшим проектом, возникшим на постсоветском пространстве за последние десятилетия. Он, тем временем, продолжал расти.

В марте 2023-го произошло, наверное, самое долгожданное событие - открытие Японского сада. Любопытно, что СМИ писали о том, что сад откроется уже вот-вот, за несколько недель до того, как это произошло. В городе каждая новость вызывала большой ажиотаж. Сад распахнул свои ворота Карамон 30 марта - без помпы и тожественных церемоний. И с первых же дней сюда устремились тысячи горожан и туристов. И сегодня Японский сад - одна из самых обсуждаемых достопримечательностей города.

Хотя в этом плане конкуренцию ему может составить следующая часть - "Парк облаков". Частично он открылся в начале июля 2024 года. Строительство продолжается.