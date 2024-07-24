В парке "Антошка" в Кемерове установят самолет

Самолет АН вновь установят в парке "Антошка" в Кемерове, сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале.

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"Реконструкция [парка] будет проходить в несколько этапов. Первый этап - это возвращение самолета АН, который станет ключевым объектом парка, как когда-то его предшественник. Сегодня мы встречаем этот самолет на месте его нового дома, в центре парка "Антошка". Он приехал в разобранном виде, так как его размеры достаточно внушительные. Специалистам предстоит его собрать, покрасить и оборудовать для комфортного использования", - написал Анисимов.



Глава города также предложил жителям выбрать, что разместить в обновленном самолете. Для этого в его Telegram-канале запущен опрос. Предложены варианты: кафе-мороженое, кинотеатр, кофейня. На момент публикации более половины опрошенных проголосовали за кафе-мороженое, еще 28% - за кинотеатр.

В городской администрации уточнили ТАСС, что в парке установят самолет АН-12Б, выпущенный в 1972 году. Он был списан в 2018 году и находился в Красноярске, где использовался в качестве "донора" запасных частей.

"Клубом любителей авиации "Техклуб" города Москвы выкуплен для использования в качестве экспоната. Предоставлен для восстановления парка "Антошка" в Кемерово. Самолету дали вторую жизнь", - добавили в администрации.



Самолет был установлен в парке в 1977 году, в нем располагался кинотеатр. В 1998 году он был демонтирован.