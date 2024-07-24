Горный Алтай – идеальный отдых для экстремалов и тихих туристов

Совладать со стихией

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Настоящая легенда, одна из главных вершин Алтая и мечта для альпинистов — гора Белуха. На ее склонах сотни лет покоятся ледники, занимающие площадь 150 кв. км и служащие истоком удивительно красивой и самой крупной в Горном Алтае реки Катунь.

Сплавы по ней привлекают туристов, жаждущих ощутить выброс адреналина и побороться с необузданной стихией. На реке находятся участки с порогами третьей и четвертой категорий сложности (всего категорий сложности водных маршрутов/сплавов по рекам шесть), это "Ильгумень" и "Шабаш", требующие специальных навыков и хорошей физической подготовки.

Еще одна река, известная своими сложными порогами и часто используемая для проведения соревнований по рафтингу, — Чуя. Пороги четвертой и пятой категорий сложности ("Бегемот" и "Сумерки") делают Чую одной из самых сложных и опасных для сплавов в России. Она идеально подходит для опытных и профессиональных спортсменов.

Другая река, известная своими живописными видами и умеренной сложностью порогов, — Кокса. Ее лучше выбирать тем, кто хочет совместить экстрим с наслаждением природой. А для семейного отдыха и начинающих рафтингистов подойдут спокойные воды Бии, которая славится своими красивыми берегами и кристально чистой водой.

"Реки холодные, вода стремительная, препятствий очень много. Пороги и нагромождения камней — это даже с берега выглядит очень впечатляюще, но, конечно, стоит окунуться в эту стихию, пройти эти водные пороги, и появляется адреналин и совсем другие ощущения. Хочу еще раз тут подчеркнуть и напомнить, что горы вообще шуток не любят, вода — это стихия, поэтому всегда нужно обращаться только к профессионалам", — рассказала руководитель Ассоциации экскурсоводов Республики Алтай Ирина Савченко.



Одним из самых удивительных природных объектов Республики Алтай является Телецкое озеро, о котором туристы отзываются как о потрясающе красивом и завораживающем. Озеро считается вторым по величине и запасам воды после Байкала и входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе объекта "Золотые горы Алтая". Озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор. Находится между горными вершинами и хребтами разной высоты, на высоте 434 м над уровнем моря.

Туристы приезжают сюда не только из-за прекрасных видов. Алтайский государственный природный биосферный заповедник в 2021 году открыл на Телецком озере первую в России подводную экологическую тропу. Начало тропы находится на дайв-станции, расположенной на берегу озера рядом с поселком Яйлю.

Для любителей подводного плавания здесь разработано несколько маршрутов разной сложности. Новички пройдут инструктаж по технике безопасности и освоят базовые навыки работы со снаряжением. После этого они отправятся в неглубокое погружение под руководством инструктора.

Первый объект на маршруте — пирс размером с двухэтажный дом. Его построили в 1960-х годах, но спустя несколько лет во время шторма он ушел под воду. Теперь в нем обитают озерные жители. Еще один интересный объект — затонувшая плавучая метеостанция. Прибор для измерения ветра и под водой вращается под воздействием течений Телецкого озера. Туристы смогут увидеть, как меняется цветовой спектр в зависимости от глубины озера и как давление воды влияет на различные предметы, например на мячи.

Покорить небо

Небо на Алтае, которое на рассвете и закате окрашивается в оттенки розового, оранжевого и пурпурного, притягивает к себе людей так же сильно, как и горы, — одним из популярных развлечений в регионе являются полеты на различных летательных аппаратах. Здесь можно выбрать то, что больше по душе: параплан, парашют или вертолет.

Параплан представляет собой небольшой летательный аппарат с крылом и стропами, который управляется с помощью специальных рулей. Парапланеристы стартуют с горы или холма, используя восходящие потоки воздуха для набора высоты, а затем парят в воздухе. Высота полетов — до 1 тыс. м, длительность — от 10 до 15 мин. Для полетов на параплане не требуется специальная подготовка. Однако необходимо соблюдать меры безопасности и следовать инструкциям.

Еще один популярный вид полетов — прыжки с парашютом. Они производятся с самолета или вертолета на высоте от 4,2 тыс. м. Перед прыжком проводится инструктаж и обучение, после чего туристы прыгают самостоятельно или в тандеме с опытным инструктором.

Вертолетные экскурсии позволяют увидеть самые красивые места Алтая — горные вершины, озера и реки — с высоты птичьего полета. Полет на вертолете может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Стоимость зависит от маршрута и продолжительности полета.

Все более популярными среди туристов становятся астрономические туры, в которых можно увидеть звезды в телескоп, послушать лекции о космосе и узнать об астрономии. Есть как короткие туры на несколько часов, так и более длительные, включающие в себя проживание в горах или отелях и наблюдение за звездами несколько ночей подряд.

Прикоснуться к прошлому

Все эти горы и реки хранят много историй и легенд, оставленных предками алтайцев много веков назад: Республика Алтай на редкость богата историческими и культурными памятниками. Но одной из главных находок, сделанных на Алтае, является "Принцесса Укока", также известная как "Алтайская принцесса".

Ее мумия была обнаружена в 1993 году на плато Укок, расположенном на границе России, Казахстана, Китая и Монголии. Это открытие пролило свет на культуру и обычаи древних племен, населявших этот регион. Мумию нашли в замерзшем состоянии в кургане, датируемом V веком до н. э. Ее тело было покрыто татуировками, которые представляют собой сложные узоры с изображением животных, что свидетельствует о высоком уровне искусства и религиозных верований того времени.

Мумия экспонируется в Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина, он расположен в столице региона — Горно-Алтайске. Принцесса находится в специально оборудованном зале, где поддерживается постоянная температура и влажность для сохранения артефакта. В этом же зале можно видеть и другие находки из кургана, включая одежду, украшения и предметы быта, что позволяет посетителям получить полное представление о жизни и культуре древних жителей Алтая.

Еще больше о прошлом народов Алтая можно узнать в селе Чемал, где находится музей-заповедник "Сибирские Афины". Историческая экспозиция включает документы, фотографии и предметы, рассказывающие о жизни и деятельности первых поселенцев. В этнографическом отделе выставлены предметы быта и традиционной культуры коренных народов Алтая, в природоведческом — коллекции минералов, растений и животных региона.

В Республике Алтай также находится музей-усадьба Н.К. Рериха, экспедиция которого в эти края состоялась в 1926 году. Она была частью большого путешествия по Азии от Индии до Монголии. Целью экспедиции было изучить древние памятники Алтая, собрать этнографический и лингвистический материал, а также попытаться найти следы страны Шамбалы (мифическая страна в индийской и буддистской мифологии, которая считается местом духовного совершенствования). Рерих был убежден, что Алтай — один из центров древней культуры, хранящий множество тайн и загадок.

В музее представлены картины, документы и личные вещи знаменитого художника и философа. Здесь также находятся материалы, рассказывающие о путешествиях Рериха по Центральной Азии, предметы быта и культуры народов Алтая.

Погулять по "Марсу" и заглянуть в "глаза Алтая"

Одним из самых популярных объектов для туристов является Чуйский тракт — единственная дорога России, которая вошла в список 10 самых красивых автомобильных дорог мира по версии научно-популярного журнала National Geographic. Освоение этого пути началось в 1756 году, в наше же время эта дорога привлекает тысячи туристов со всего мира.

"В течение одного дня мы преодолеваем горные перевалы и выходим уже на равнины, межгорные котловины со степной растительностью, которые называют высокогорными степями. Это, конечно, красота непередаваемая и неповторимая. По Чуйскому тракту до самой Монголии мы можем уехать на комфортном, хорошем транспорте. Это могут быть микроавтобусы, джипы. В принципе, любой транспорт, доступный для туриста. И автодома у нас сейчас активно сдают в прокат", — рассказала Савченко.



По Чуйскому тракту туристы смогут попасть на "Алтайский марс" — уникальные цветные горы, которые уже давно имеют свои космические имена: "Марс-1", "Марс-2" и "Марс-3". Расположены эти фантастические пейзажи в урочище Кызыл-Чин.

Название этого места в переводе с тюркского языка означает "красное ущелье". И это не просто слова. Стоит подняться к вершинам, освещенным закатным солнцем, создается впечатление, что горы горят красным огнем. В июне и июле, когда кустарники одеваются в сочные краски, этот пейзаж становится совсем сказочным.

После путешествия на "Марс" можно посмотреть в "глаза Алтая" — два горных озера, которые находятся в Чемальском районе Республики Алтай. Они появляются в начале осени, когда уровень Катуни падает, река начинает мелеть.

Вода уходит из русла, оставаясь при этом в достаточно глубоких расщелинах и ямах. Самое поразительное в этих озерах — их цвет и чистота. Вода здесь совершенно прозрачная и ярко-бирюзовая. Озера расположены недалеко друг от друга и разделены небольшой горой. Одно из озер называется озеро Любви, а второе — озеро Разбитых Сердец.

Также в Чемальском районе находится группа из семи живописных горных озер. Они находятся на разной высоте и отличаются по размеру, глубине и цвету воды. Экскурсии к Каракольским озерам обычно включают в себя пеший поход по экотропе, которая проходит через горные перевалы и долины рек.

Поход начинается с подъема на перевал Багаташ, откуда открывается вид на первые четыре озера. Затем тропа спускается к пятому озеру, которое находится в живописном месте среди скал. Шестое и седьмое озера расположены выше и дальше от тропы, поэтому их посещение требует больше времени и усилий.

Еще одной из наиболее востребованных экскурсий является поход к водоскату Учар. Это крупнейший на Алтае каскадный водопад, который также называют Большим Чульчинским, или Чульчинскими скалами. Он находится в Улаганском районе и является памятником природы регионального значения. Водоскат Учар представляет собой каскад из нескольких порогов высотой до 160 м.

Это труднодоступное место среди скал и лесов. Экскурсии к Учару обычно включают в себя пеший поход по горной тропе. По пути можно увидеть другие природные достопримечательности — горные реки и ручьи. Экскурсия начинается с подъема на перевал, откуда открывается вид на Учар. Затем тропа спускается к водопаду. На обратном пути можно отдохнуть у реки или пообедать в кафе неподалеку. На экскурсии к Учару рекомендуется взять с собой теплую одежду и надеть удобную обувь.

Природа — главное достояние Республики Алтай, которую ежегодно посещает более 2 млн человек, причем турпоток в этот регион продолжает расти.