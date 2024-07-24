Инвестор назвал главные тренды туризма в этом году

Собеседник ИА RuNews24.ru Евгений Ходченков, основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор с 17-летним опытом, в эксклюзивном интервью рассказал о трендах туризма в 2024 году. Эксперт уверен, что без знаний предпочтений туристов в то или иное время грамотно вложить деньги невозможно.

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«Туристическая отрасль подобна кораблю, который, несмотря на штормы и невзгоды последних лет, упорно держит курс к спокойным водам и стремится к долгожданному восстановлению. В прошлом году внутренний турпоток в РФ побил рекорд, достигнув отметки в 75 млн человек. В 2024 году инвестиции в туризм могут стать прибыльным вложением, однако важно учитывать новые тенденции и изменившиеся предпочтения путешественников», — отметил спикер.



По словам инвестора, зарубежные курорты манят россиян всё меньше: вот уже третий год цены на отдых за границей неумолимо ползут вверх. Россияне всё чаще обращают свои взоры на красоты родного края и ближнего зарубежья.

«Статистика подтверждает этот тренд. По данным Росстата, внутренний туризм демонстрирует уверенный рост: в 2022 году он вырос на 17%, в 2023 – уже на 20%. А в 2024 году динамика обещает быть ещё более впечатляющей: только за первый квартал зафиксирован рост на 13%. В топ тур-направлений по продажам входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан, Кавказские Минеральные Воды», — делится информацией эксперт.



Евгений Ходченков также добавил, что растёт популярность экологического, сельского и активного туризма.