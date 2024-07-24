Туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи

Туристы не спешат покидать пляжи в Сочи, сообщает РИА Новости.

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Отдыхающие продолжают купаться в море и прибывать на побережье, несмотря на грозу и приближающиеся смерчи. Ливни с грозами идут в городе и на прилегающих территориях с утра 23 июля. В некоторых районах туристы наблюдали смерчи над Черным морем. Вечером смерчи были замечены возле побережья рядом с Адлером.

Из международного аэропорта Сочи не взлетают самолеты. В Сочи действует штормовое предупреждение. Дожди частично подтопили Приморскую набережную.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что из-за непогоды застрял в горах Сочи и не может выбраться. Позже он сообщил, что добрался до отеля в Сочи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».