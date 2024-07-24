Куда поехать на Север летом

Горный парк «Рускеала», Республика Карелия

© Be Icon

«Рускеала» — одно из самых интересных мест в Карелии, с которого стоит начать знакомство с регионом. Во-первых, добраться туда из Сортавалы можно на ретропоезде на паровозной тяге «Рускеальский экспресс», где есть фотокупе и стилизованный вагон-ресторан. Во-вторых, в горном парке множество развлечений для всей семьи: зиплайн, кафе с аутентичной карельской кухней, экскурсии по подземельям и прогулки на лодках. А с 12 по 14 июля в парке пройдёт фестиваль карельской культуры и ремёсел с ярмаркой, мастер-классами и музыкальными выступлениями.

Национальный парк «Ладожские шхеры», Республика Карелия

Ещё одна карельская достопримечательность, которую не стоит пропускать, — национальный парк «Ладожские шхеры». Шхерами называются скалистые острова, соединённые узкими проливами. Территория национального парка включает береговую полосу Ладоги с заливами, проливами и островами, и природа этих мест уникальна. Перед посещением национального парка нужно оформить разрешение.

Музей под открытым небом «Семёнково», Вологодская область

Знакомиться с северной вологодской деревней нужно в музее под открытым небом «Семёнково». Там — старинные деревянные дома, обнаруженные во время экспедиций, церкви и мельницы. Посетителям предлагают отправиться в путешествие во времени и прожить какой-нибудь день из прошлого, посмотреть театрализованные представления по мотивам русских сказок, поиграть и от души повеселиться. Также путешественники научатся печь пряники, делать тряпичные куклы и корзины из бересты.

Музей-заповедник «Кижи», Республика Карелия

Остров Кижи находится на севере Онежского озера, добраться до него можно только по воде, поэтому лето — лучшее время для поездки. Если вы приехали в первый раз, лучше купите комплексный билет, включающий посещение всех главных достопримечательностей, в том числе церквей и часовни. По легенде, церковь Преображения Господня плотник по имени Нестор построил без единого гвоздя, а после этого выкинул топор в озеро.

Териберка, Мурманская область

Если вы оказались в Мурманской области, без Териберки просто не обойтись. Оттуда стартуют туры, во время которых можно сфотографировать китов, малых полосатиков и других невероятных морских обитателей. Рядом с селом Териберка — одноимённый природный парк, для посещения которого требуется разрешение. Пойти туда стоит: если повезёт, увидите редких животных, места гнездования птиц, реки и водопады. Мурманская область — популярное направление, так что билеты и отели нужно бронировать как можно раньше. Аналитики Туту отмечают, что выросло число путешественников, которые пользуются услугой «Гарантия заселения» в отели. Они также стали чаще смотреть видеоотзывы об отелях и апартаментах, чтобы не ошибиться с выбором.

Соловецкий музей-заповедник, Архангельская область

Один из крупнейших музеев-заповедников России включает множество интересных объектов, в том числе сооружения Соловецкого монастыря, причалы, памятники эпохи мезолита, ботанический сад. Здесь можно узнать о хозяйственной деятельности монастыря, побывать в Ризничной палате, увидеть крепость и монастырскую тюрьму. Часто в музее проходят фестивали, праздники и тематические прогулки, например, обзорная экскурсия.

Столбы выветривания на плато Маньпупунёр, Республика Коми

Самые смелые путешественники наверняка оценят поездку к Столбам выветривания на плато Маньпупунёр. Плато называют местом силы — говорят, столбы (а точнее, живущие в них духи) слышат наши желания и готовы их исполнить. Добираться до плато сложно: либо пешком, либо на вертолёте. Столбы находятся на территории Печоро-Илычского заповедника: перед посещением нужно получить разрешение и уточнить всю информацию на официальном сайте.