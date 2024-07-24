Гостиницу «Интурист» в центре Волгограда перекрасят в серый цвет

Одна из визитных карточек Волгограда – гостиница «Интурист» меняет свой цвет.

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Специалисты уже неделю ведут работы по обновлению фасада. Из теплого оттенка песочно-желтого здание скоро предстанет в холодном сером цвете, который хорошо сочетается с гранитом фундамента. Кроме того, сейчас ведется демонтаж входной группы, она тоже будет обновлена – подтвердили «Волгоградской правде.ру» в администрации гостиницы.

Отель «Интурист» – неотъемлемая часть площади Павших Борцов. Здание, расположенное по адресу: Мира, 14, является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Часть фасада гостиницы вплотную пристроена к зданию Центрального универмага.

В проектной документации говорится, что рабочим предстоит не только сменить цвет фасада, но и выполнить демонтаж конструкции козырька над главным входом со стороны улицы Мира. Специалисты также очистят гранитные плиты цоколя от загрязнений, отремонтируют существующие температурные швы на фасадах и обработают балконные ограждения антикоррозийным составом.

Напомним, что здание гостиницы, выполненное в классическом стиле, является старейшим отелем в городе-герое на Волге. Еще до Великой Отечественной войны оно находилось на площади Павших Борцов. Затем гостиница была разрушена, и восстановить ее удалось только в 1958 году. Проект был разработан заслуженным архитектором СССР Борисом Гольдманом.