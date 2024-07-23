В гостиницах столицы выросла средняя цена за номер на 65%

Средняя цена за номер в столичных гостиницах за два года выросла на 65% и составила 10,1 тыс. рублей, сообщили ТАСС в консалтинговой компании IBC Real Estate.

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"За два года средняя цена на номер в гостиницах Москвы выросла на 65%, за год - на треть. Наибольший прирост цены за год продемонстрировал сегмент выше среднего - 36%", - рассказали в пресс-службе компании.



Так по информации Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate за год (в периоде с января-июня 2023 по январь-июнь 2024 год) средняя цена за номер составила 10,1 тыс. рублей, продемонстрировав рост на 39% в годовой динамике и на 65% в динамике двух лет. Загрузка гостиниц Москвы по результатам шести месяцев 2024 года находится на уровне 73% (плюс 5 п.п. г/г).

По мнению генерального директора IBC Real Estate Алексея Ефимова, на рост показателей оказывает влияние продолжающийся рост популярности внутреннего туризма.

"При этом спрос на люксовые гостиницы Москвы, которые демонстрируют наиболее стремительный рост показателей, в большей степени обеспечивают приезжающие в рамках делового туризма, в том числе из-за границы. В 2024 году Минэкономразвития России прогнозирует рост въездного туризма более чем на 30%", - сказал он.



В новость была внесена правка (15:34 мск) - передается с исправлением фамилии директора, правильно - Ефимов.