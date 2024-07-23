Санаторий «Краснозерский» принял первых гостей

Санаторий «Краснозерский» в 2023 году стал одним из победителей конкурса на строительство модульных гостиниц по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В июле 2024 года первые гости заселились в новый эко-парк «Поляна», который был построен на средства федеральной субсидии на территории санатория.

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«По национальному проекту «Туризм» проекты новосибирских предпринимателей получили поддержку на сумму в 295 миллионов рублей. Шесть гостиниц в Новосибирском, Маслянинском, Кранозерском районах и городе Бердске значительно расширят номерной фонд благодаря строительству модульных домиков – глэмпингов и барн-хаусов. Всего по нацпроекту до конца 2024 года появятся 200 благоустроенных гостиничных модульных номеров с уровнем комфорта 3-4 звезды», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.



Первым проектом, полностью завершившим этап строительства и распахнувшим двери для своих гостей стал четырехзвездочный эко-парк «Поляна» в санатории Краснозерском. Это 16 модульных номеров – виллы, виллы-делюкс и таунхаусы. Каждый номер выполнен в стильном интерьере со всеми удобствами, имеет кухонную зону и террасу. Отдыхать в таких домах в экологически чистом месте в тишине сибирского леса гости санатория смогут круглый год. В настоящее время полноценно загружены 12 первых домиков, еще четыре находятся в стадии доукомплектования мебелью.

«Мы рады, что новая локация, построенная при поддержке Правительства Новосибирской области и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», интересна жителям Новосибирска и области – загрузка запущенных объектов составила 90%. Появление комфортного эко-парка позволит привлечь новых гостей в наш санаторий и станет любимым местом отдыха на карте нашей области. Мы предлагаем не просто отдых в экологически чистом месте, но и эффектное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию как взрослым, так и детям», – сообщил генеральный директор ООО «Санаторий Краснозерский» Алексей Курнявкин.



Напомним, субсидия предпринимателям на строительство модульных гостиниц выделялась долями в 2023 и 2024 годах, финансирование одобрено для шести проектов в Новосибирской области. Мера государственной поддержки по нацпроекту предполагает субсидию на строительство модульных гостиниц в размере 50% от стоимости проекта или 1,5 млн рублей на номер, при этом не менее 50% стоимости вносит инвестор. Получатель субсидии должен построить благоустроенные модульные гостиничные номера по проекту и обеспечить размещение туристов в течение 3-х лет.