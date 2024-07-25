Двухэтажный поезд Нижний Новгород — Москва запустят в 2025 году

Двухэтажный поезд сообщением Москва — Нижний Новгород планируется запустить в 2025 году. Об этом начальник ГЖД Сергей Дорофеевский сообщил на пресс-конференции 25 июля. На мероприятии присутствовала корреспондент ИА «В городе N».

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По его словам, поезд уже заказан. В нем предусмотрены сидячие вагоны, а также ресторан.

Это позволит пассажирам комфортно добираться до Москвы, — сказал Дорофеевский.



Напомним, к поезду Нижний Новгород — Петербург добавят 18 вагонов с климат-контролем.