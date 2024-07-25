В Магаданской области планируют открыть три новых туристических маршрута

Масштабный туристический проект Магаданской области "Большая Колымская тропа" откроет три новых маршрута в 2024 году. Проект выйдет за пределы Магадана - новые тропы обустраивают в Сусуманском, Ягоднинском и Ольском муниципалитетах, сообщил ТАСС замминистра культуры и туризма области Максим Шурхно.

"В 2024 году мы готовим три маршрута в Сусуманском, Ягоднинском, Ольском муниципальных округах - по одному маршруту. Плюс мы подали заявку в Минвостокразвития для обустройства этих троп. Мы активно создаем инфраструктуру - очищаем тропы, организуем визит-центры, увеличиваем километраж маршрута. И в 2024 году планируем привлечь определенное финансирование от министерства", - сказал Шурхно.



Он добавил, что с мая по сентябрь будут обустраиваться маршруты "Пик Комендант" и "Тропа здоровья". Включительно до сентября пройдет обустройство маршрута "Спящий рыцарь" в поселке Синегорье Ягоднинского округа. Также в перспективный план по обустройству включен маршрут "Три богатыря" в Сусуманском округе. В целом проект "Большая Колымская тропа" предусматривает вложение около 90 млн рублей - сюда входят развитие инфраструктуры, благоустройство, привлечение туристов.

Отмечается увеличение турпотока на маршруте "Бухта Батарейная".

"В 2022 году Батарейную посетили 500 человек, в 2023 году - 660 человек. В 2024 году по плану должно прийти около 1 тыс. человек за сезон, а к 2030 году планируем турпоток на Батарейной увеличить в два раза", - заявил замминистра.



Он отметил, что Минтуризма области регулярно проводит опросы среди туристов. Результаты показывают, что большинство гостей региона заинтересованы именно в природном туризме и активном отдыхе.

"Большая Колымская тропа" представляет собой сеть экологических маршрутов: пеших, лыжных, комбинированных, для водного транспорта и велосипеда. Доступны восемь экологических маршрутов, еще три - на стадии проектирования.

Реализация проекта началась в 2020 году по инициативе Агентства по туризму Магаданской области. Было подписано партнерское соглашение о сотрудничестве с организациями, заинтересованными в проекте.