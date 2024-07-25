В Новом Херсонесе готовы принять туристов со всего мира

Новый историко-археологический парк "Херсонес Таврический" в Севастополе будет привлекателен для туристов со всего мира, уверен губернатор города Михаил Развожаев.

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Ранее сообщалось, что пропускная способность комплекса до 50 тыс. человек в день. Развожаев уже выражал уверенность, что новый объект будет привлекать миллионы посетителей ежегодно.

"Это центр не городского масштаба, это всероссийский центр, духовный, паломнический, культурный. Мы считаем, и это совершенно очевидно, что подобного центра в православном мире не существует, поэтому это подарок для всего православного мира, а он гораздо шире, чем масштабы нашей страны, и мы это прекрасно знаем. Поэтому я уверен, несмотря на все санкции, ограничения - на все, что происходит сегодня, на давление коллективного Запада, люди со всех концов мира захотят приехать в Херсонес", - сказал Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".



Он подчеркнул, что место крещения князя Владимира - это исток российской государственности, и с появлением комплекса появилась новая возможность прикоснуться к истории страны.

"Это место, где люди смогут очень наглядно понять, что такое наши традиционные духовно-нравственные ценности, откуда истоки нашей православной цивилизации, нашего многонационального народа, как это формировалось, почему мы такие, какие мы есть, и почему мы не будет такими, как люди на Западе, почему у нас есть свой путь", - отметил Развожаев.



Губернатор рассказал, что, хотя само строительство комплекса было проведено в рекордно короткие сроки, около одного года и восьми месяцев, его подготовка заняла несколько лет. Много времени было потрачено на проработку концепции таким образом, чтобы наполнить комплекс смыслами, которые смогут увидеть все посетители. Он напомнил, что 28 июля состоится освящение комплекса, а доступ для всех желающих будет открыт с 30 июля, вход на территорию самого парка будет бесплатным - но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте херсонес.рф. Ранее сообщалось, что также бесплатным будет доступ в Музей христианства, а вот для посещения Музея античности и Византии и Музея Крыма и Новороссии придется купить билеты.

ЗАГС для всей России

Ранее сообщалось, что на территории Музея христианства до конца 2024 года планируется открыть отдел ЗАГС, где можно будет зарегистрировать бракосочетание. А ранее открытая небольшая часть парка у школы искусств уже является популярным местом для прогулок и фотосессий молодоженов.

"Мы будем ждать пары молодоженов со всей страны, потому что зарегистрировать брак в Музее христианства, в зале, который будет посвящен истории святого князя Владимира и византийской царевны Анны, которая стала любовью на всю его жизнь, - это, мне кажется, особая страница в формировании молодой семьи", - сказал Развожаев.



Анна Византийская была сестрой императора Василия II. Она была отдана в жены Владимиру, который перед этим совершил поход в Крым, держал в осаде и в итоге взял принадлежащий Византии город Корсунь (так в то время назывался Херсонес Таврический). При этом одновременно с женитьбой Владимир принял христианство, отказавшись от языческих традиций, в том числе многоженства. Впоследствии он сделал христианство государственной религией на Руси.

О парке

Херсонес был основан как греческая колония в 424-421 годах до н.э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. Музей на территории городища действует уже больше века, а вот создание историко-археологического парка рядом с ним началось несколько лет назад.

По данным фонда "Моя история", который курирует создание парка, общая площадь территории - 22,4 га, общая площадь зданий комплекса - 144 тыс. кв. м, а площадь художественных фасадов 70 тыс. кв. м. Площадь благоустройства территории - 170 тыс. кв. м, в том числе осажено более 40 тыс. кустарников и деревьев, установлено 103 скульптурные композиции. Для комплекса было проложено более 100 км инженерных коммуникаций.

Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сообщал, что освящение историко-археологического парка пройдет 28 июля в закрытом режиме, а с 30 июля он откроется для посещения. При этом попасть внутрь можно будет только по предварительной онлайн-регистрации.