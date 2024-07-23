Советский пансионат в Приэльбрусье превратят в четырехзвездочный отель

Группа Azimut Hotels приобрела пансионат «Чегет» в поселке Терскол в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария). Сумма сделки с компанией «Эльбрустурист» составила 151,6 млн руб. Azimut планирует за 500 млн руб. провести полную реновацию гостиницы, построенной в 1974 году и сохранившей советские интерьеры. Количество номеров будет увеличено с 88 до 140, обновится зона ресторана и бара, появятся бассейн, фитнес-центр, а также комплекс саун.

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«После реновации обновленный отель начнет работу под суббрендом "AZIMUT Парк" в категории 4* и станет самым высоко расположенным брендовым отелем в России», – отметили в пресс-службе компании.



Пансионат очень выгодно расположен – он находится всего в 100 м от главного входа на канатно-кресельную дорогу на гору Чегет. На это обращают внимание постояльцы:

«Расположение топовое – в двух шагах от подъемников». Еще одно преимущество «Чегета» – невысокие цены. Например, в низкий горнолыжный сезон двухкомнатный номер на двоих стоит всего 2,3 тыс. руб. с завтраком и ужином. Зимой цены примерно в 2 раза выше, но получается все равно бюджетно. «Заселяясь в этот пансионат, нужно понимать, что это место для тех, кто приехал кататься, заниматься спортом, а не наслаждаться интерьером. Всё потрепанное, но за соответствующие деньги. Из серьезных минусов – может дуть с окна, но это частично решается малярным скотчем или чем-то подобным», – пишут постояльцы на сайте пансионата.



Совдеп придает колоритности, отмечает еще одна гостья «Чегета».

После реновации цены, очевидно, будут другими. Например, в четырехзвездочном отеле «Ozon Семь вершин» в поселке Терскол этим летом можно остановиться примерно за 11 тыс. руб. в сутки (вместе с завтраком и ужином). А отель «Мун» 4* в центре того же поселка предлагает номер с завтраком за 12,6 тыс. руб.

Но подорожавшее проживание помехой для туристов не будет, считают эксперты.

«В Приэльбрусье не хватает гостиниц хорошего уровня, я думаю, отель будет пользоваться хорошим спросом», – прокомментировал TourDom.ru руководитель сети Atelika Hotel Group Алексей Высоканов.



Как писал TourDom.ru, в середине июля во время визита в Грозный вице-премьер правительства Александр Новак заявил, что в перспективе планируется обновить все аэропорты в городах Северного Кавказа. Это позволит увеличить турпоток. В Кабардино-Балкарии есть воздушная гавань в Нальчике, но она нуждается в серьезной реконструкции.