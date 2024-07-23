"Авито Авто": большинство россиян едут на авто в отпуск в Краснодарский край и Крым

Большинство россиян (39%) выбирают для автопутешествий курортные регионы, в первую очередь - Крым и Краснодарский край. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование "Авито Авто" и "Авито Путешествия". По его результатам, в Крым и Краснодарский край чаще всего едут на авто жители Центрального (42%), Южного (68%) и Северо-Кавказского (56%) федеральных округов. Нетуристические направления при этом выбирают 38% опрошенных. Как правило, это жители Северо-Западного (42%), Дальневосточного (45%) и Сибирского (45%) федеральных округов. Столько же респондентов едут на отдых в ближайший пригород. Такой выбор зачастую делают россияне из Дальневосточного (45%) и Сибирского (46%) федеральных округов. Также исследование показало, что 50% россиян хотя бы раз были в автопутешествии. Среди них 14% ездят на отдых на машине раз в полгода и 23% — раз в год и реже. Еще 29% опрошенных признались, что не путешествовали на авто, но хотели бы попробовать. Наиболее часто на машине путешествуют молодые люди в возрасте 18–24 лет. Для автопутешествий россияне предпочитают седаны (26%), внедорожники (25%) и кроссоверы (22%). До этого сообщалось, что парк автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 55,06 млн единиц. 85% от этого количества приходится на легковые автомобили, которых числится 46,81 млн штук. Также в России насчитывается 4,22 млн легких коммерческих машин (LCV) и 3,66 млн грузовиков. По состоянию на 1 января 2024 года парк автомобилей в России составлял 54,5 млн единиц.