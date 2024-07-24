В Москве пройдут экскурсии по историческим маршрутам

Цикл экскурсий «Дореволюционный облик столицы» проведут в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в августе и начале сентября.

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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Прогулки под руководством победителя конкурса «Лучший гид Москвы» Георгия Макеева будут включать в себя знаковые постройки, которые входили в программу капитального ремонта многоквартирных домов.

Бесплатные экскурсии без предварительной регистраци будут начинаться возле здания по адресу улица Остоженка, дом 7, строение 1.

Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил новый туристический слоган региона.