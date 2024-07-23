Российские туристы рассказали, что их не устраивает на отдыхе в Крыму
Отдыхающих не устраивают завышенные цены и невысокое качество услуг. Отмечается, что в основном это относится к стоимости базовых удобств. Один из туристов пожаловался на то, за 30 секунд использования душа на пляже надо заплатить 20 рублей.
Он сообщил, что из-за таких затрат пропадает желание отдызхать на нашем побережье. Теперь и пользование душем стало дороже, такой отдых перестал устраивать, добавил мужчина. Об этом сообщает Newstracker.
Кроме того, туристы жалуются на проблемы с чистотой пляжей и зон отдыха.
Ранее стало известно, во сколько обойдется строительство новой трассы в Крыму. Также в начале июля сообщалось о строительстве океанариума в Ялте.