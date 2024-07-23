В Нижегородской области сформировано 28 объектов туристического интереса

Управление Росреестра Нижегородской области сообщило, что в перечень объектов туристического интереса на территории региона попали территории общей площадью 117 гектаров. Всего речь идет о 24 земельных участках и четырех территориях.

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На публичной кадастровой карте Росреестра доступен сервис «Земля для туризма», в котором можно узнать, что две территории и один участок уже выкуплены предпринимателями, которые намереваются инвестировать в развитие туристической отрасли на этой земле.

Но сам сервис был разработан для инвесторов, которые могут оперативно оценить потенциальную туристическую привлекательность тех или иных территорий.

Ранее сообщалось, что Алтай по стоимости отдыха в июле обогнал даже такие регионы, как Кубань и Москва.

Стало известно, что туристов на Кавказе все больше интересуют походы по горам.