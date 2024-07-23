Новые пляжи хотят массово открыть в Костроме

В Костромской области «дикие» пляжи хотят сделать официальными, узнал KOSTROMA.TODAY.

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По информации пресс-службы областной администрации, все лето в регионе проходят рейды по местам, где купаться запрещено. Причем на некоторых “диких” пляжах установлены соответствующие знаки. Однако костромичи из года в год купаются именно там, несмотря на опасность.

Поэтому чиновники решили перестать бороться с нарушителями. Они хотят увеличить список официальных пляжей в Костромской области за счет обустройства «диких». Для этого уберут запрещающие знаки, поставят ограждения и все благоустроят. При этом пока список мест пока не оглашается.

Кстати, в этом году в регионе открыто 32 официальных пляжа. В Костроме их четыре, но купаться можно только на одном — остальные места не прошли проверку от Роспотребнадзора.