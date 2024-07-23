Едем в Дай: путешествие по горной Чечне к уединенному водопаду

Одно из самых популярных туристических направлений в Чечне — всесезонный курорт «Ведучи» в высокогорной части Итум-Калинского района. Путь к нему лежит по Аргунскому ущелью через село Шатой. Но если отклониться от маршрута и в Шатое свернуть налево, то вскоре вы попадете в село Дай. Сегодня наша цель — Дайский водопад.

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Королевы трасс

Дорога из центра Грозного до села Дай — 1 час 40 минут. Водопад расположен к северо-востоку от села, но до него автомобильной дороги нет — нужно пройти пешком по тропе через дикий скалистый каньон. Пешая прогулка займет около получаса.

Если планируете устроить пикник на природе, советуем закупиться в супермаркете «Перекресток» - на выезде из Грозного, в селе Пригородное, справа по трассе. Ассортимент большой, все свежее. Наш выбор — горячие осетинские пироги с сыром и с мясом.

Если же хочется поесть не на траве, а в уютном заведении, то обратите внимание на кафе-шашлычную «Way lam» (в переводе с чеченского — «Наша гора»). Она находится в селе Зоны прямо у трассы, но не пугайтесь: кафе утопает в зелени, и проезжающие машины не доставляют дискомфорта. Здесь отменный шашлык и наивкуснейший хингалш.

Неподалеку от кафе можно набрать родниковую воду — в нескольких местах бьет Чанты-Аргунский пресный источник, который является гидрологическим памятником природы.

Дорога пролегает по живописному ущелью рек Чанты-Аргун и Шаро-Аргун. Говорят, здесь водится кавказская форель, которую также называют «царская рыба».

Маршрут проходит вдоль множества сел. На лугах пасутся овцы и лошади. А вот коровы почему-то предпочитают траве асфальт. Их можно назвать королевами трассы, так важно и уверенно они держатся посреди дорожного полотна.

Если вам интересен сельский быт, можно остановиться и понаблюдать за местными жителями. Кто-то строит дом, кто-то косит траву, а кто-то отдыхает на лавочке.

Капля адреналина

Перед селом Дай расположен небольшой мост, а перед мостом — пешая тропинка к очень живописному месту. Если планируете устроить трапезу на природе, то это самое подходящее место. Здесь и поляна, и деревья, и беседка. Нас добродушно встречает расположившаяся тут на отдых большая семья и приглашает попробовать шурпу, которая томится на костре.

Проехав село, останавливаемся у базы отдыха «Дай ирзо». Ее нельзя не заметить: слева по трассе расположена вайнахская башня — это вход на базу. На табличке написана цена — 50 рублей, но денег с нас никто не взял. От башни до самой базы натянут подвесной мост. Он довольно длинный, на очень приличной высоте, пошатывается над пропастью. Любому, кто ступил на него, обеспечен выброс адреналина.

Водопад можно увидеть уже отсюда — издалека он напоминает очень тонкую косичку. Но после моста он теряется из виду, и, чтобы его найти, нужно очень постараться.

На базе можно арендовать беседку с мангалом. На 10 человек — 2 тысячи рублей, на 20 — 4 тысячи. Любителям всего готового еду подадут из кафе. Ассортимент стандартный, но вкусный — шашлык, салаты, национальные блюда.

Места для «дикарей»

К водопаду поднимаемся от базы вверх, по дну небольшого скалистого каньона. Никаких указателей нет, так что направление лучше спросить у сотрудников. А дальше, если идти по тропе, заблудиться сложно. Сначала она ведет между деревьями, иногда — через колючий кустарник. Затем начинается каменистый участок. Где-то тропа широкая, где-то — совсем узкая, местами с крутым подъемом. Но это еще не все трудности: впереди небольшая на первый взгляд горная речка, но чем дальше, тем она шире. Иногда приходится идти по воде, поэтому советуем брать с собой резиновую обувь. И не спешить, чтобы не поскользнуться на мокрых камнях.

Вокруг — первозданная природа. Любители диких мест будут в восторге. Тропа ничем не оборудована, лишь однажды встречается небольшая деревянная лестница, которая очень выручает на почти отвесном подъеме.

Ура! Дошли!

Выглядит Дайский водопад потрясающе. Круче самого высокого Нихалойского. Нелегкий путь к нему точно стоит пройти ради полученных после этого впечатлений.

Потоки воды падают каскадом с высоты 40 метров, пенятся, бурлят и грохочут. Вода ледяная. Постоять под таким душем осмеливаются немногие.

Живописный водопад находится в одном из небольших ущелий, примыкающих к реке Шаро-Аргун. Местные называют его просто Дай — так же как и село, и тейп, который там проживает. Среди местных бытует мнение, что название тейпа Дай происходит от гидронима Дай-ахк — это левый приток Шаро-Аргуна. А еще рассказывают, что основателем села был человек по имени Дай.