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Юлия Луговая: Волжский мост очень важен для туристической отрасли

Волжский мост - это не просто удобство передвижения. Он очень важен для туристической отрасли, ведь теперь жители и гости региона могут открывать для себя уникальные маршруты и наслаждаться красотами региона, уверены эксперты.

Чем для туристической отрасли важен Волжский мост
© СОВА

Корреспонденты телеканала "Губерния" (12+) выяснили, какие преимущества и возможности строительство объекта открыло для путешественников. Об этом рассказала директор туристического агентства Юлия Луговая. Подробности - в видео.

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