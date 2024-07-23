Чем для туристической отрасли важен Волжский мост

Волжский мост - это не просто удобство передвижения. Он очень важен для туристической отрасли, ведь теперь жители и гости региона могут открывать для себя уникальные маршруты и наслаждаться красотами региона, уверены эксперты.

© СОВА

Корреспонденты телеканала "Губерния" (12+) выяснили, какие преимущества и возможности строительство объекта открыло для путешественников. Об этом рассказала директор туристического агентства Юлия Луговая. Подробности - в видео.