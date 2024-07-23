Нижегородцы обвиняют туристов в загрязнении озера

Жители села Владимирское Воскресенского округа обвиняют туристов и туалеты в загрязнении озера Светлояр. Своими предположениями они поделились в сообществе природного парка «Воскресенское Поветлужье» в «ВКонтакте».

Напомним, накануне Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области признало водоем непригодным для купания. Исследование показало, что вода в озере не соответствует нормам по микробиологическим показателям: в ней нашли кишечную палочку.

Некоторые местные жители предполагают, что виной всему гости из других городов и регионов, которые отдыхают на озере.

Гнать всех туристов. Молодцы, загадили, — пишет Ирина М.



Другие считают, что благодаря туризму село развивается.

Дорогу сделали, туризм развивают, кафе построили, пекарню, а это рабочие места. Местные дарами природы торгуют, туристам продают, опять же. Раньше не находили в озере гадости, может, потому что не искали, — полагает Елена Б.



Также местные жители предположили, что озеро могло загрязниться из-за стоящих на берегу санузлов.

Туалеты расположены слишком близко к озеру, и их мало. Перенесите их подальше в сосенки и поставьте указатели к ним. Вонища на все озеро от них, — пишет Татьяна М.



Директор парка Дарья Волкова отметила, что в туалетах убираются каждых день в выходные и не реже одного раза в два дня в будние.

Конструкция этих туалетов такова, что запах от них появляется уже на второй-третий день после откачки даже при минимальном заполнении, — отметила Волкова.



Сейчас руководство парка ищет возможность переноса кабинок: необходимо подобрать ровную площадку, к которой могла бы подъехать техника для откачки. Также администрация пытается найти ресурсы для обустройства экотуалетов, которые устанавливают на особо охраняемых природных территориях.

Напомним, в Нижнем Новгороде непригодными для купания признали девять водоемов.