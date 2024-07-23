В ЯНАО открылся летний сезон речного туризма

В Салехарде (ЯНАО) стартует новый летний сезон водных экскурсий на речном трамвае. Об этом URA.RU стало известно из сообщения муниципальных властей в социальных сетях.

«Время проведения экскурсий: 23 и 30 июля — в 17:15, 18:15 и 19:15 (катер "Нябияха"). Также 25 июля и 1 августа — в 17:15, 18:15, 19:15 (катер "Севастополь-4")», — написал в telegram-канале глава Салехарда Алексей Титовский.



Участники речной экскурсии смогут окунуться в историю города на Полярном круге и насладиться захватывающими видами северной природы. Продолжительность экскурсии составляет 50 минут, а отправление осуществляется с городского пляжа.

Стоимость билетов для детей до 14 лет (в сопровождении взрослых) составляет двести рублей. Полная цена «взрослого» билета — четыреста рублей.