В Тамбове откроется новая база отдыха «Четыре сезона»

В ноябре этого года в дачном посёлке города Тамбова по Рассказовскому шоссе в экологически чистом месте на берегу реки Цна планируется открытие базы отдыха «Четыре сезона». Строительства глэмпинга ведётся по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Дома будут предназначены для круглогодичного проживания.

На данный момент возведено 6 модульных домов, всего их будет 12. В каждом из них дизайнеры создадут уникальный интерьер.

На строительство базы отдыха направлено 36 млн рублей. Половина этих средств выделена из федерального и областного бюджетов, остальное вложил инвестор.

Напомним, туристическая инфраструктура в Тамбовской области активно расширяется. Всего в регионе действуют 116 гостиниц, отелей, хостелов и других коллективных средств размещения. Увеличению номерного фонда способствует реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», по которому планируется открыть 7 модульных некапитальных отелей, что позволит нарастить номерной фонд в регионе на 75 номеров. Также по нацпроекту в этом году будет приобретено туристическое оборудование в разные санатории и гостиницы региона.