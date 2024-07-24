Эксперты рассказали о стоимости отдыха на оздоровительных курортах

Номера в самых популярных российских санаториях и пансионатах стоят в среднем от 9 тысяч до 16 тысяч рублей за ночь. Стоимость отдыха на оздоровительных курортах россиянам раскрыли эксперты сервиса бронирования от 2ГИС «Отелло», их исследование имеется в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным аналитиков, выгоднее всего можно отдохнуть в санаториях и пансионатах Краснодарского края. В этом российском регионе средняя цена за ночь составляет примерно 9 тысяч рублей.

Отмечается, что большинство гостей подобных оздоровительных курортов (44 процента) оплачивают размещение в них онлайн (на сайте или в сервисе бронирования), 30 процентов соотечественников делают это на месте.

Большая часть посетителей пансионатов (43 процента) принадлежат к возрастной группе 35-44 года. Кроме того, это преимущественно женщины. Также значительную долю занимают люди, возраст которых составляет 25-34 года (23 процента) и 45-54 года (22 процента).

Оказалось, что наличие и разнообразие медицинских услуг не является самым значимым критерием при выборе санатория, подчеркнули специалисты.

«Гораздо чаще обращают внимание на организацию питания (64 процента) и уровень сервиса в целом (63 процента)», — говорится в сообщении.



Наличие интересных локаций и достопримечательности рядом с местами проживания назвали важным критерием 58 процентов опрошенных россиян.

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего покупают в отпуск флаконы для жидкостей, солнцезащитные кремы и книги. Самые необходимые туристам в сезон летних отпусков товары раскрыли аналитики маркетплейса «Мегамаркет».