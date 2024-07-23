Как прошел первый туристический форум в Красноярском крае

В Манском районе состоялся Первый сельский туристический форум. Здесь поднимали темы агротуризма, спелеологии и сплавов по рекам, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

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«Активизация такого направления, как сельский туризм, открывает новые перспективы, что особенно актуально для нашего района – территории с невероятной красотой, необъятными просторами и впечатляющими достопримечательностями», – прокомментировал руководитель Манского района Максим Лозовиков.



Туристические преимущества Манского района

Здесь в деревне Выезжий Лог снимался фильм «Хозяин тайги» Владимиром Высоцким;

С 2000 года проходит фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь», собирающий свыше 7 тысяч гостей;

В Шалинском проводится семейный кинолагерь «ШКиТ»;

Здесь расположена Большая Орешная – самая большая в мире конгломеративная пещера;

Гора Аргыджек высотой 200 метров.

По итогам форума будет создан паспорт культурно-туристического потенциала этого муниципалитета и единый межведомственный событийный календарь.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как на базах отдыха на Мане строят новые номера.