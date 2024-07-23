Сколько стоит доехать от Москвы до Черного моря по платной дороге М-4 «Дон»

Обычно в середине жаркого лета жителям городов очень хочется на море. Но сколько сейчас стоит доехать по платным дорогам на машине из Москвы до Сочи, Новороссийска или Геленджика, в каких случаях самолет будет дешевле и почему билеты на поезд могут быть дороже, чем поездка на авто — в материале NEWS.ru.

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Какие участки трассы М-4 «Дон» наиболее проблемные

Если вы решили поехать из Москвы на море на автомобиле, то самым простым, быстрым и безопасным способом будет путешествие по платной трассе М-4 «Дон». Именно она является главной транспортной артерией, которая связывает столицу России со всем Краснодарским краем.

В прошлом веке эта важная дорога имела всего две полосы для движения, причем они не были разделены между собой защитными ограждениями. В результате водители во время обгонов часто попадали в лобовые столкновения, а саму трассу называли «дорогой смерти».

Первый платный участок на М-4 появился еще в 1999 году. Это был обход села Хлевное в Липецкой области (444–464-й км). Тогда стоимость проезда легкового автомобиля по нему составляла 5 рублей.

К лету 2024 года практически весь путь от Москвы до Черного моря — это современная дорога без светофоров и пробок. Одним из последних платных участков, который был открыт только в апреле 2024 года, стал отрезок с 741-го по 803-й километр, расположенный в Ростовской области. Но пока есть и бесплатные участки. Например, еще не закончена реконструкция трассы с 933-го по 1024-й километр в Ростовской области. А это значит, что там можно встретить большое количество грузовиков и могут быть пробки.

Кроме того, платная зона М-4 «Дон» заканчивается в районе Краснодара. А далее к побережью придется ехать по бесплатной дороге, где летом часто возникают заторы. И при планировании поездки это стоит учитывать — если ехать из Москвы, то часто имеет смысл остановиться на ночевку в районе Краснодара и рано утром спокойно проехать финальный участок.

Путь лежит в Сочи? Тогда приготовьтесь много рулить: от поселка Джубга, до которого по М-4 «Дон» можно доехать довольно просто, к Сочи ведет горный серпантин со спусками, подъемами, резкими поворотами, ограничением скорости в 20 км/ч и медленными грузовиками. Путь между Джубгой и Сочи в 175 км можно проехать без пробок за 5 часов. Однако если будут заторы (а летом они постоянно), то вы потратите 7-8 часов.

Мучиться водителям придется до 2029 года. А затем власти обещают построить новый платный автобан Джубга — Сочи, благодаря которому время в пути сократится сразу на 4–6 часов.

Сколько стоит проезд по платным участкам М-4 «Дон»

Если ехать из Москвы с понедельника по четверг, то стоимость проезда по платным участкам М-4 «Дон» до Краснодара составит 4250 рублей. И 5110 рублей, если ехать с пятницы по воскресенье (проезд по московским платным трассам, например по Московскому скоростному диаметру, не учитываем).

Если стартовать из Москвы, то до моря, например до Геленджика, можно доехать за 15–17 часов. Однако нужно учитывать еще время на заправку, обед и отдых. Поэтому если в машине только один водитель, то с точки зрения безопасности (и элементарного комфорта) лучше запланировать одну ночевку. Например, в Ростове-на-Дону или Краснодаре. Особенно это актуально, если вы планируете доехать до Сочи. Поэтому стоимость ночевки (возьмем для расчета 5 тыс. рублей) лучше заложить в бюджет.

Учитываем и расходы на топливо. Средний расход современного кроссовера с бензиновым двигателем при движении по трассе на скорости 110–130 км/ч с периодическим ускорением и торможением — 10-11 литров на 100 км. То есть на путь до моря уйдет примерно 170 литров. И столько же обратно. А это значит, что на топливо вы потратите порядка 19 тыс. рублей (туда-обратно).

Итого: платная дорогая в обе стороны (8500–10 220 рублей), две ночевки (10 тыс. рублей), бензин (19 тыс. рублей). Получается, что поездка на машине из Москвы к Черному морю обойдется примерно в 39 тыс. рублей без учета питания.

Что дешевле — платная дорога, поезд или самолет

Если сравнивать стоимость поездки на автомобиле с билетом на поезд или самолет, то нужно в первую очередь учитывать количество путешественников. Ведь в обычную легковую машину может с достаточным комфортом поместиться 4 человека и, следовательно, «себестоимость» поездки на каждого составит порядка 10 тыс. рублей.

Для сравнения: один билет на поезд Москва — Адлер в плацкарте стоит 4–7 тыс. рублей в одну сторону, а купе — 7–11 тыс. рублей в зависимости от поезда, времени в пути и так далее. Билеты из Москвы в Новороссийск стоят примерно столько же.

В итоге туда-обратно билеты в купе стоят 14–22 тыс. рублей на одного пассажира. То есть семья из четырех человек заплатит 56–88 тыс. рублей. Вас только трое — тогда общие траты будут 42–66 тыс. рублей. То есть если вы путешествуете втроем, то автомобиль уже получается выгоднее.

При этом есть один важный нюанс. Летом билетов на поезд по маршруту Москва — черноморское города России часто просто нет, особенно если нужно 3-4 места.

Купить билеты на самолет гораздо проще — обычно на любую дату есть варианты. Обычно прямой билет в экономклассе туда-обратно из Москвы стоит 25–30 тыс. рублей без учета багажа. То есть на четверых — 100–120 тысяч. Однако и тут есть сложность. Ведь сейчас самолеты принимает только аэропорт в Адлере. И если вы хотите поехать не в Сочи, а в другие города, то придется это учитывать.

Если вы планируете путешествовать вдоль побережья Черного моря, то при поездке на юг на самолете или поезде нужно добавить еще стоимость аренды автомобиля или поездки на автобусе или такси. Например, путешествие на такси из центра Сочи на Роза Хутор обойдется примерно в 6–8 тыс. рублей туда-обратно. А аренда каршеринговой машины на три дня (с пробегом 300–600 км) — около 10–12 тыс. рублей.