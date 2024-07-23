Цифровой туризм, налоговая реформа и другие темы форума туристических территорий FTT-2024

Форум туристических территорий FTT-2024 пройдет в Кавказских Минеральных Водах с 3 по 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба форума.

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"Ежегодно на FTT мы собираем курорты страны, слушаем пульс регионов, настраиваем курсы всей отрасли, ищем новые идеи и тренды, поэтому приглашаем всех на наш форум с 3 по 6 октября: мы хотим услышать ваши мысли, они очень важны для развития сообщества", - отметила организатор и идеолог форума FTT, владелец ГК SportB2B, заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина.



Основные темы второго форума станут внедрение проекта "Цифровой туризм", налоговая реформа и законодательные инициативы, инвестиции и девелопмент, развитие территорий и кластеров. Одновременно с выставкой пройдут 50 круглых столов и деловых сессий, в которых примут участие 200 спикеров. Обширная программа включает выступления российских и иностранных экспертов, открытые дискуссии и презентации проектов. На форуме также представят проекты инвестиционных возможностей для СКФО, а для малых и средних предпринимателей региона проведут бесплатные курсы повышения квалификации. Кроме того, гости форума примут участие в бизнес-турах на курорты Архыз и Эльбрус.

Форум посетят эксперты из Турции, Китая, Казахстана, Армении, Беларуси, Азербайджана и других стран. Такой интерес со стороны иностранных представителей позволит участникам изучить возможности для глобальных инноваций и развития индустрии.

"В этом году форум туристических территорий поддерживают и принимают участие большое количество ключевых российских и зарубежных профильных ассоциаций из смежных отраслей в индустрии гостеприимства. Это площадка для действительно эффективного диалога в интересах бизнеса между профессиональными сообществами и представителями органов власти", - отметила организатор форума FTT, генеральный директор компании Объединенные консалтинговые решения "Номос" Олимпиада Знаменская.



В этом году на форуме уделят внимание цифровизации регионов и презентуют ведущие IT-компании, стартапы, которые могут предоставить современные цифровые сервисы по автоматизации туристических потоков, моделированию спроса, оптимизации туристической инфраструктуры.

"FTT-2024 ставит задачу объединить на своей площадке разработчиков искусственного интеллекта, платформ TravelTech, IT для построения прямого взаимодействия с бизнесом стран СНГ, регионов, государсвенных корпораций и инвесторов с целью внедрения цифровых сервисов. Такое объединение необходимо в принятии обоснованных управленческих решений для развития туризма и повышения привлекательности российских регионов",- пояснила Знаменская.



ТАСС - генеральный информационный партнер.