Роскачество классифицировало первый пляж в России

Роскачество объявило о классификации первого пляжа в России, которому присвоена первая категория. Это пляж «Маяк» в Сочи, сообщили РИА Новости в организации.

Специалисты Центра компетенций в сфере туризма присудили пляжу первую категорию — синий флаг. Согласно приказу Минэкономразвития, который вступит в силу 1 сентября 2024 года, пляжи будут делиться на три категории: первая — синий флаг, вторая — зеленый флаг и третья — желтый флаг.

Проверка объектов осуществляется по 26 обязательным критериям. В их числе наличие спасательных станций, медицинских пунктов с квалифицированным персоналом, кабин для переодевания, урн, туалетов, душевых, пунктов питания, питьевых фонтанчиков и огороженных зон для купания. Также важно проведение водолазного обследования и очистка территории перед началом курортного сезона.

Руководитель органа по сертификации «Роскачество-Туризм» Александра Куделя отметила, что классификация пляжей помогает предпринимателям поддерживать качество услуг и соответствовать современным стандартам сервиса. Присвоенная категория позволяет потребителям быстро оценить доступные услуги и инфраструктуру, а также подтверждает уровень безопасности для туристов.

Ранее реестры классифицированных объектов находились под управлением Минэкономразвития (до августа 2023 года), теперь они переданы Росаккредитации, а саму процедуру проводит аккредитованная организация, такая как Роскачество.

Свидетельство о классификации действительно три года, после чего необходимо пройти повторную процедуру.

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