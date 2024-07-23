Владивосток перестал быть воздушными воротами Дальнего Востока

Развивать аэропорт Хабаровска намерены в правительстве – его назвали хабом всего Дальнего Востока. Строительство международного терминала осмотрел в ходе рабочего визита председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА DEITA.RU.

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Заслушав доклад о строительстве терминала, премьер-министр подчеркнул, что развитие аэропорта в Хабаровске будет строго контролироваться.

По данным пресс-службы правительства, аэропорт Хабаровска уже является одним из крупнейших авиаузлов в ДФО, и единственным имеющим на Дальнем Востоке две взлётно-посадочные полосы. Пассажиропоток в аэропорту стабильно растёт и в минувшем году достиг 2,3 миллиона пассажиров. Объект планируется сделать крупнейшим в макрорегионе международным хабом, как отмечает Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, в беседе с URA.RU.

«Значительную роль нового международного терминала аэропорта играет близость к Китаю», – подчеркнул Алексей Зубец.



При этом гости из Китая, приезжающие в Хабаровск, по словам собеседника агентства, отмечали, что качество инфраструктуры аэропорта требует улучшения.

Значение такого крупного логистического центра, как аэропорт Хабаровска будет расти по мере «поворота на Восток», уверен Алексей Зубец. Кабмин и его глава должны обеспечить этот «маневр». Сейчас готовность международного терминала составляет порядка 85% – рабочие занимаются монтажом технического оборудования, установкой лифтов и эскалаторов, проводят отделочные работы. Первых пассажиров терминал будет принимать в марте следующего года.