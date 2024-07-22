Туристов начнут кормить оленьим мхом в Забайкалье

В Забайкалье повара предложили рестораторам использовать в меню олений мох, или же ягель, пишет «МК в Чите» со ссылкой на одного из поваров. Уточняется, что ягель пользуется сейчас большой популярностью.

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Это самый чистый продукт, а у вас он не используется вообще. Из него можно делать чипсы, которые могут стать прекрасным гастрономическим сувениром, — поделился повар.

Авторы блюд объяснили, что на рынке ягель стоит примерно 1500–2000 рублей за 100 г продукта.

Ранее стало известно, что турецкие рестораторы вынуждены делать существенные скидки в попытках привлечь гостей. Туристический сектор республики в текущем сезоне переживает снижение активности, что и толкает бизнес к отчаянным мерам. В сложившихся обстоятельствах некоторые рестораны отменили плату за входное обслуживание, другие снизили цены на 10–20%.

До этого владельцы ресторанов в Челябинске, итальянцы Луиджи Подди и Гаэтано Дзамбито, пришли к мировому соглашению по делу о запрете использования товарного знака из-за восьмиконечной пиццы, которую готовят оба заведения. Речь идет о пиццериях «Подди Пицца» и «Моццарелла». При этом Гаэтано Дзамбито пообещал не использовать для восьмиконечной пиццы название «Липен».