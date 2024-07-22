Стал известен самый популярный сервис по бронированию гостиниц

Самым популярным сервисом по бронированию гостиниц стал "Яндекс Путешествия". К такому выводу пришли специалисты Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.

Лето - сезон отпусков и самых многочисленных поездок по стране, особенно в последние годы, когда активно развивается внутренний туризм. С каждым годом появляется все больше интересных маршрутов и мест размещения. Многие россияне самостоятельно организуют свои поездки, не обращаясь в туристические агентства.

ЦИПП провел исследования, которые показали, что при выборе места размещения две трети (65 процентов) россиян пользовались сайтами по подбору гостиниц. Выяснилось, что наиболее популярным сервисом по бронированию отелей при самостоятельном выборе мест проживания является "Яндекс Путешествия" - этим агрегатором пользуются 42 процента россиян. На втором месте - сервис "Суточно", которым пользовались 33 процента респондентов. Сервисы "Туту Отели" и "Островок" разделили третье место - к каждому обращались по 20 процентов путешественников

Опрос также позволил оценить, на что конкретно туристы обращают внимание при выборе гостиниц. На первом месте оказалась цена (этот критерий отметили 73 процента опрошенных) и набор удобств в номере (51 процент). Помимо этого, в пятерку наиболее значимых критериев при выборе отеля входят: транспортная доступность (ее назвали 34 процента респондентов), тип питания (32 процента), условия оплаты и бронирования (30 процентов). В исследовании также отмечено, что 27 процентов путешествующих обращают внимание на рейтинг отеля.

Всего были опрошены 1200 жителей разных регионов страны, которые в течение последних 12 месяцев хотя бы раз пользовались гостиничными услугами. Они могли дать не один вариант ответа на каждый вопрос.