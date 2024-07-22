Эксперт рассказал, что в первую очередь привлекает туристов на Кавказе

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что российские туристы все чаще едут на Кавказ ради пеших прогулок по горам региона. По его словам, у этого направления пока не хватает соответствующей инфраструктуры.

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Чтобы удовлетворить растущий спрос на эти услуги, необходимо строить базы отдыха в горах и лучше продумывать логистику. Кроме того, наготове всегда должны быть бригады спасателей, которые смогут оперативно отреагировать на возможные ЧП. Об этом он сообщил изданию НСН.

Как отметил Мурадян, данный вид туризма рассчитан на лето и весну. Зимой во всех этих объектах и персонале нет необходимости. Также отмечается, что Кавказский регион по числу туристов уступает только Краснодарскому краю.

О том, что в туристическую индустрию Кавказа направляются рекордные инвестиции, ранее рассказывал вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее сообщалось, что спасателям пришлось снимать альпиниста со скалы при помощи вертолета.