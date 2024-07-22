В Севастополе перечень мест для отдыха ограничили 13 территориями

Перечень мест для отдыха на природе, включающий 13 территорий, утвердили в Севастополе на фоне запрета въезда в леса в связи с высокой пожарной опасностью, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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"Начиная с 26 июля, въезжать или заходить в леса смогут только сотрудники экстренных служб, сотрудники Севприроднадзора, лесники, а также люди, которым нужно проехать к своему дому или к даче - при условии, что другой дороги, кроме лесной, нет. Въезды в леса перекрыты шлагбаумами. Поручил усилить патрулирование лесов. Вместе с этим, утвержден перечень мест, где можно отдыхать - при условии соблюдения правил пожарной безопасности", - написал Развожаев в Telegram-канале.



В список мест, где разрешается отдых на природе, вошли "Сапун-Гора", урочища "Золотой пляж" (береговая полоса Черного моря),"Ближний пляж", "Аязьма" (Инжир), "Торопова дача", зоны отдыха "Сухая речка", "Узунджа", "Мыс Сарыч", "Скала Парус", "Турецкая поляна", "Парк 35-летия Победы" (Толстяк), "III кордон", место отдыха "Алсу".

"Ограничения продлятся три недели. В дальнейшем будем ориентироваться на погоду и класс пожарной опасности", - добавил Развожаев.



Глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова на аппаратном совещании в правительстве города отметила, что на всех участках леса, посещение которых разрешено, будут дежурить сотрудники управления. Из-за сложной ситуации были продлены маршруты патрулирования, а интервал между патрулями сокращен. При этом запрещено не только разводить костры и пользоваться мангалами (за исключением "Тороповой дачи"), но также нельзя использовать пиротехнические изделия, собирать дрова. Она добавила, что также Севприроднадзор сейчас готовит информацию, оценивая реальную потребность в силах и средствах для тушения лесных пожаров - в случае с возгораниями, которые уже произошли этим летом, их хватило, но в будущем штат может быть увеличен.