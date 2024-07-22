В РСТ заявили, что туристы не аннулируют туры на Кубань

Туристы не аннулируют туры на курорты Краснодарского края из-за проблем с энергоснабжением, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

© РИА Новости

"Отключения электроэнергии и водоснабжения в курортных городах юга России, прежде всего в Анапе и Геленджике, не привели к заметной реакции туристов - просьб об аннуляции туров туроператоры не получают", - говорится в сообщении.



Как отметили в РСТ, коммунальные службы предупреждают об отключениях, а крупные отели имеют генераторы электричества и резервные емкости с питьевой водой. По мнению заместителя генерального директора компании "Росюгкурорт" Валерия Сычева, отключения вряд ли повлияют на турпоток в регион.