В РСТ заявили, что туристы не аннулируют туры на Кубань из-за отключений света
Туристы не аннулируют туры на курорты Краснодарского края из-за проблем с энергоснабжением, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Отключения электроэнергии и водоснабжения в курортных городах юга России, прежде всего в Анапе и Геленджике, не привели к заметной реакции туристов - просьб об аннуляции туров туроператоры не получают", - говорится в сообщении.
Как отметили в РСТ, коммунальные службы предупреждают об отключениях, а крупные отели имеют генераторы электричества и резервные емкости с питьевой водой. По мнению заместителя генерального директора компании "Росюгкурорт" Валерия Сычева, отключения вряд ли повлияют на турпоток в регион.
"Отключения должны стать системными, чтобы это заметно повлияло на турпоток. Все будет зависеть от того, насколько долго сохранится эта ситуация: если затянется хотя бы на две недели - тогда речь пойдет о массовых аннуляциях. Но, думаю, этого не произойдет: все-таки сезон уже на пике, а туристы не жалуются", - сказал эксперт.